[AC] Plakate in Gedenken an Hanau
von: anonym am: 19.02.2026 - 14:12
Themen:
Regionen:
Event:
In Gedenken an die Opfer des Anschlags in Hanau wurden in Aachen Plakate mit ihren Gesichtern angebracht. Nicht weit weg von der Startkundgebung der jährlichen Gedenkdemonstration sollen sie ein nachhaltiger Ort des Erinnerns schaffen.
Hanau war kein Einzelfall. Unser Kampf gegen Rassismus und einen Staat, der auf rassistischer Ausbeutung aufbaut, wird nicht enden.
In Erinnerung an...
Kaloyan Velkov
Fatih Saraçoğlu
Sedat Gürbüz
Vili Viorel Păun
Mercedes Kierpacz
Gökhan Gültekin
Said Nesar Hashemi
Hamza Kurtović
Ferhat Unvar
und Ibrahim Akkuş
Heraus zu der Gedenk-Demonstration in Aachen!
Heute - 19 Uhr - Elsassplatz
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen