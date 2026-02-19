[AC] Plakate in Gedenken an Hanau

von: anonym am: 19.02.2026 - 14:12
Themen: 
Antifa
Antirassismus
Regionen: 
Aachen
Event: 
Hanau-Gedenktag

In Gedenken an die Opfer des Anschlags in Hanau wurden in Aachen Plakate mit ihren Gesichtern angebracht. Nicht weit weg von der Startkundgebung der jährlichen Gedenkdemonstration sollen sie ein nachhaltiger Ort des Erinnerns schaffen.

Hanau war kein Einzelfall. Unser Kampf gegen Rassismus und einen Staat, der auf rassistischer Ausbeutung aufbaut, wird nicht enden. 

 

In Erinnerung an...

Kaloyan Velkov

Fatih Saraçoğlu

Sedat Gürbüz

Vili Viorel Păun

Mercedes Kierpacz

Gökhan Gültekin

Said Nesar Hashemi

Hamza Kurtović

Ferhat Unvar

und Ibrahim Akkuş

 

Heraus zu der Gedenk-Demonstration in Aachen!

Heute - 19 Uhr - Elsassplatz 

 

Bilder: 
webadresse: 
http://www...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen