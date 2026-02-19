Der Berufsinformationstag für Berufe in Uniform stinkt
Heute haben die autonomen Stinktiere all ihre Kräfte zusammengenommen und ihre Stinkdrüsen in das Berufsinformationszentrum des Osnabrücker Jobcenters entleert. Denn heute sollte eine Veranstaltung stattfinden, die ihnen nicht gefällt - die Messe: Berufe in Uniform. Die Bundeswehr. die Landes- und Bundespolizei sowie der Zoll wollten in dieser Veranstaltung neue Rekrut:innen gewinnen. Das gefällt den Osnabrücker Stinktieren nicht, deshalb haben sie ihre Stinkflüssigkeit verteilt.
»Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten.« sagt Stinktier Jimmy. Es gibt keine guten und keine gerechten Kriege. Es gibt keine humane Kriegsführung und keine "saubere" Vorbereitung auf den Krieg. Viele sind der Meinung, sie benötigten die Bundeswehr zur Landesverteidigung. Doch die Verteidigung einer Industriegesellschaft mit militärischen Mitteln führt nur zu ihrer Zerstörung. Letztlich ist aber auch das nur eine beschönigende Erzählung. Vor Allem sucht die Bundeswehr nach neuen Soldaten, um Deutschland weiterhin eine Vormachtstellung auf dem globalen Rohstoff- und Ausbeutungsmarkt zu sichern. Dafür sollen Menschenleben verheizt werden? Nein Danke!
Wir wollen: Einen Stopp der maßlosen Ausgaben für immer mehr Aufrüstung. Nötig sind mehr Investitionen, die unser aller Leben verbessern – zum Beispiel in Gesundheit, Bildung, Soziales und Klimaschutz. Wir wollen keine Belastung und Einschränkung nachfolgender Generationen durch unbegrenzte Neuverschuldung für Militär und Kriegs-Infrastruktur, durch eine Wehrpflicht oder die Vernachlässigung der Klimakatastrophe.
Auch noch mehr Polizei kann keine Probleme lösen: Die Polizei ist die prügelnde Hand staatliche Gewaltmonopol und damit dafür da die bestehenden Verhältnisse mit Gewalt durchzusetzen. Das heißt: soziale Ungleichheit, ungerechte Verteilung von Ressourcen, die Verteidigung von Grenzen gegen Menschen, die sich frei bewegen wollen. In Konfliktfällen führt eine Einmischung der Polizei oft nicht zu einer Klärung der Situation sondern eskaliert die Lage noch mehr. Letztes Jahr wurden in Deutschland mindestens 17 Menschen von der Polizei erschossen, davon auffällig viele migrantisierte Menschen. Unzählige weitere wurden (auch oft schwer) verletzt, in Kriegsgebiete abgeschoben, gedemütigt, geschlagen und eingesperrt.
Polizei und Bundeswehr als "Beruf" ist außerordentlich attraktiv besonders für Personen mit autoritärer Charakterdisposition. Die Stinktiere laden alle an dem Berufsinformationstag Interessierten ein, den freien Nachmittag zu nutzen, über ihre Motivation zum Bundeswehr- und Polizeidienst nachzudenken und sich auch gerne, solange es noch geht, umzuorientieren.
Ergänzungen
Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Des-Informiere Dich! Einen Militärpakt Russland oder China mit Mexiko, mit russischen oder chinesischen Militärbasen mit Raketen und Manövern in Mexiko würden die USA nach einem Ultimatum zum sofortigen Abzug mit 3. Weltkrieg beantworten. Ukraine ist russische Kubakrise aus dem Jahr 1962. Kein Land duldet Umzingelung mit feindlicher Raketen, welche nach weniger als 5 Minuten Flugzeit die Hauptstadt in Hiroschima verwandeln können. Mit dem führungslosen russischen vollautomatischen atomaren Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) kann man danach keine Friedensverhandlungen mehr führen. Ergebnis, Radioaktiv verseuchte und verbrannte Ruinen, vom Rauch und Staub verdunkelter Himmel, nuklearer Winter, neue Eiszeit. Dem gutgläubigen Gorbatschow wurde nach Auflösung des Warschauer Paktes mehrmals versprochen keine Osterweiterung der NATO. Der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine nach dem US-Putsch angebotene NATO-Mitgliedschaft war Kriegserklärung des Westens an Russland. Rüstungskonzerne hassen geschäftschädigende Friedensverhandlungen und Friedensdemos. Koalition der (3 Kriegs-) Willigen (Regierende Lobbyisten der Rüstungsindustrie) hat den US-Friedensplan so überarbeitet, damit er von Russland abgelehnt werden muß. Die für die Ukraine geplante NATO-Mitgliedschaft ist darin wieder enthalten, damit der Krieg weiter geht, bis zum letzten Ukrainer. Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie wurden so gerettet. NATO-Expansion bis vor die Tore Moskaus soll also weiter gehen. NATO-Militärbasen mit US-Raketen in einer ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine zu verhindern ist für Russland der einzige Grund für die sogenannte Sonderoperation. Der Westen braucht für seine Konzerne dringend ukrainische und später auch russische Bodenschätze. Der verschwenderische Westen mit seinem Wohlstand und Wegwerfgesellschaft hat seine Rohstoffe zu schnell in Mülldeponien und CO2 umgewandelt. Das größte Land der Welt hat logischerweise die meisten Rohstoffe. Eine jahrelange Unterstützung der Ukraine und die Aufrüstung bedrohen die Existenz der überschuldeten EU, des Sozialsystems und des Euro. Der Selenkyj soll die erste Version des Friedensvertrags dankbar unterschreiben, sonst wird er mit nächstem Friedensvertrag noch viel schlimmeres unterschreiben müssen. Die ukrainischen Nazis sollen kapitulieren oder endlich schneller sterben! Wenn Selenkyj keine Kapitulation unterschreibt, dann muß Putin die ganze Ukraine besetzen und aufteilen, Polen bekommt sein von UDSSR 1945 gestohlenes Land zurück, Ungarn auch, Rumänien auch, Slowakei auch und den Rest bekommt Russland. Die Ostukraine und die Krim gehörten früher zu Russland, deswegen leben dort so viele Russen. Russland muß Tatsachen schaffen, weil bei Verträgen mit Selenskyj ist die Gefahr, dass er aufrüstet und danach sagt, dass der Friedesvertrag ungültig ist, weil er nur unter militärischer Erpressung und drohender Niederlage unterschrieben wurde. Danach geht das Sterben und Bezahlen weiter bis zur Insolvenz und Zerfall der EU. Mit 2 Weltkriegen gegen Russland hat sich Deutschland ruiniert. Ohne die 2 Weltkriege hätte Deutschland größere Fläche und hochgerechnet etwa 200 Millionen Einwohner.