Der Berufsinformationstag für Berufe in Uniform stinkt

Heute haben die autonomen Stinktiere all ihre Kräfte zusammengenommen und ihre Stinkdrüsen in das Berufsinformationszentrum des Osnabrücker Jobcenters entleert. Denn heute sollte eine Veranstaltung stattfinden, die ihnen nicht gefällt - die Messe: Berufe in Uniform. Die Bundeswehr. die Landes- und Bundespolizei sowie der Zoll wollten in dieser Veranstaltung neue Rekrut:innen gewinnen. Das gefällt den Osnabrücker Stinktieren nicht, deshalb haben sie ihre Stinkflüssigkeit verteilt:

»Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten.« sagt Stinktier Jimmy. Es gibt keine guten und keine gerechten Kriege. Es gibt keine humane Kriegsführung und keine "saubere" Vorbereitung auf den Krieg. Viele sind der Meinung, sie benötigten die Bundeswehr zur Landesverteidigung. Doch die Verteidigung einer Industriegesellschaft mit militärischen Mitteln führt nur zu ihrer Zerstörung. Letztlich ist aber auch das nur eine beschönigende Erzählung. Vor Allem sucht die Bundeswehr nach neuen Soldaten, um Deutschland weiterhin eine Vormachtstellung auf dem globalen Rohstoff- und Ausbeutungsmarkt zu sichern. Dafür sollen Menschenleben verheizt werden? Nein Danke!

Wir wollen: Einen Stopp der maßlosen Ausgaben für immer mehr Aufrüstung. Nötig sind mehr Investitionen, die unser aller Leben verbessern – zum Beispiel in Gesundheit, Bildung, Soziales und Klimaschutz. Wir wollen keine Belastung und Einschränkung nachfolgender Generationen durch unbegrenzte Neuverschuldung für Militär und Kriegs-Infrastruktur, durch eine Wehrpflicht oder die Vernachlässigung der Klimakatastrophe.

Auch noch mehr Polizei kann keine Probleme lösen: Die Polizei ist die prügelnde Hand staatliche Gewaltmonopol und damit dafür da die bestehenden Verhältnisse mit Gewalt durchzusetzen. Das heißt: soziale Ungleichheit, ungerechte Verteilung von Ressourcen, die Verteidigung von Grenzen gegen Menschen, die sich frei bewegen wollen. In Konfliktfällen führt eine Einmischung der Polizei oft nicht zu einer Klärung der Situation sondern eskaliert die Lage noch mehr. Letztes Jahr wurden in Deutschland mindestens 17 Menschen von der Polizei erschossen, davon auffällig viele migrantisierte Menschen. Unzählige weitere wurden (auch oft schwer) verletzt, in Kriegsgebiete abgeschoben, gedemütigt, geschlagen und eingesperrt.

Polizei und Bundeswehr als "Beruf" ist außerordentlich attraktiv besonders für Personen mit autoritärer Charakterdisposition. Die Stinktiere laden alle an dem Berufsinformationstag Interessierten ein, den freien Nachmittag zu nutzen, über ihre Motivation zum Bundeswehr- und Polizeidienst nachzudenken und sich auch gerne, solange es noch geht, umzuorientieren.