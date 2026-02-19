Aktion in Gedenken an die Opfer von Hanau
In Gedenken an den Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 wurden im Kennedypark in Aachen Plakate mit den Gesichtern der Opfer angebracht. Neben einer jährlichen Demonstration eines breiten Bündnisses soll durch die Plakate ein nachhaltiges Erinnern ermöglicht werden.
Hanau war kein Einzelfall. Wir gedenken nicht nur den Opfern, sondern erkennen den Anschlag auch als die Endladung des rassistischen Normalzustandes in Deutschland. Dieser Rassismus ist tief in den Staat und sein kapitalistisches System eingebettet. Die Mittäterschaft der Polizei im Rahmen des Anschlags war kein momentanes Versagen, sondern ist Ausdruck davon. Dieser Staat schützt nicht unsere migrantischen Geschwister- nur sich selber.
In Erinnerung an...
Aloyan Velkov
Fatih Saraçoğlu
Sedat Gürbüz
Vili Viorel Păun
Gökhan Gültekin
Mercedes Kierpacz,
Ferhat Unvar
Hamza Kurtović
Said Nesar Hashemi
und Ibrahim Akkuş
Heraus zur Gedenkdemonstration in Aachen!
19.02 - 19 Uhr - Elsassplatz