Demo von 08.03 für offene Grenzen

Mehr als tausend Menschen nahmen am Samstag an einer Demon in der Mitte Berlins teil, der unter dem zentralen Motto "Europa hört auf zu töten, Grenzen öffnen, wir haben Platz" stand. Die Demonstration hat vor dem Innenministerium gestartet und vor dem Bundestag, den Büros der Europaeischen Kommission und der SPD-Zentrale Halt gemacht.

Am Lauti wurden Texte von Migrations- und Solidaritätsorganisationen verlesen und die Verantwortung der Bundesregierung und der Europäischen Union für den brutalen und unmenschlichen Umgang mit Migrant*innen an der griechischen Grenze unterstrichen.

Der Aufruf war in 6 Sprachen (Deutsch, Englisch, Arabisch, Griechisch, Französisch, Spanisch), wobei die Transpis auch mehrsprachig waren, und zwar mit Wiederholung der Grundtranspi in Englisch und Griechisch, während es mehrere Plakate auch in Griechisch gab.