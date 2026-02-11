SAVE THE DATE: Antifa-Demo am 7. März in Halle/Saale

Die Faschos vom Gladiator Gym in Halle wollen sich am 7. März 2026 prügeln und veranstalten eine "Fight Night".

Die Fight Card ist eindeutig mit rechten Arschlöchern besetzt, das Event eine Gelegenheit zur Vernetzung und zum Kohle scheffeln.

Gründe genug ihnen das Event zu versauen und auf die Umtriebe in der ehemaligen Ladenfläche an der Beethovenstraße Ecke Lutherstraße in der südlichen Innenstadt von Halle aufmerksam zu machen.

Achtet auf weitere Ankündigungen und kommt am 7.3.26 nach Halle! Alerta Antifascista!