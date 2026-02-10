Andreas Krebs befindet sich im Hungerstreik

Seit Montag, den 26.Januar befindet sich der Gefangene Andreas Krebs im Hungerstreik

Nach einer Zellenrazzia wurden bei ihm angeblich Drogen gefunden. Er geht davon aus, dass ihn Drogen wahrscheinlich von Gefangenen untergeschoben worden sind.

Daraufhin wurde er auf die Isolationsstation A9 verlegt.

Seine Bedingungen haben sich dort generell verschlechtert:

Alle Besuche mit Trennscheibe einschließlich der von seiner Anwältin.

Telefonieren sind nur für 6€ monatlich möglich.

Kein TV!

Ausgänge sind alle gestrichen worden.

Studium ist zu Zeit auch nicht möglich.

Also alle Vollzuglockerungen einschließlich von 2/3 sind gestrichen worden.

Er befindet deswegen im Streik und fordert die Rückverlegung auf seine alte Station.

Falls das bis zum kommende Wochenende nicht passiert wird er auch die Einnahme seiner lebendnotwendigen Medikamente verweigern.

Schreibt Andreas :

Andreas Krebs

Seidelstr.39

13507 Berlin