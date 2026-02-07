Es ist sicherer an der Frontline - in die Offensive gegen Tyrannei

Kurz nach Donald Trumps zweite Amtseinführung wurde auf crimethinc.com ein Text hochgeladen, welcher zu einem wichtigen Bezugspunkt für den antifaschistischen Widerstand gegen Trump, ICE und deren mörderisches Regime geworden ist. Weil dieser Text nicht nur inspirierend und analytisch scharf ist, sondern seine Fähigkeit, zu mobilisieren in der Praxis bewiesen hat, haben wir ihn ins Deutsche übersetzt. Wir sind überzeugt, dass er auch für das, was uns in den nächsten Jahren an faschistischen Verschärfungen bevorsteht, unglaubliche Relevanz hat. Also teilt ihn mit euren Freund*innen, Kamerad*innen, euren Polit-Gruppen oder im Netz. Das englische Original inklusive Bilder findet ihr hier: https://de.crimethinc.com/2025/01/28/its-safer-in-the-front-taking-the-o...

Es ist sicherer an der FrontlineIn die Offensive gegen Tyrannei

Angesichts zunehmender Repressionen und staatlicher Gewalt ist es verständlich, dass man sich eher für Sicherheit entscheidet, indem man Konfrontationen vermeidet. Dies ist jedoch nicht immer die effektivste Strategie.

„Auch wenn es kontraintuitiv erscheint, ist es in einer verwirrenden Situation oft am besten, wenn nicht sogar am sichersten, sich an vorderster Front aufzuhalten, damit man einen klaren Überblick über das Geschehen um sich herum bekommt.“ – „What I Do for a Living“, ein Bericht über die Demonstrationen gegen den EU-Gipfel 2003 in Thessaloniki, veröffentlicht in Rolling Thunder #1.

Der Großvater meines Freundes wuchs in den 1920er Jahren in Deutschland auf. Als Jude engagierte er sich in radikalen Organisationen und geriet manchmal in handgreifliche Auseinandersetzungen mit Nazis. In seinen Memoiren, die er Jahrzehnte später für seine Familie aufzeichnete, beschreibt er die Situation, als die Nazis die Macht übernahmen:

„Im Januar 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Ich dachte, wir würden nun eine Revolution beginnen, aber tatsächlich passierte nichts. Die Kommunisten liefen – oft massenhaft – zu den Nazis über, und die Sozialdemokraten hielten etwas länger durch, lösten aber letztendlich ihre Organisationen auf.“

Im Mai 1933, als er zwanzig Jahre alt war, erfuhr er, dass er wegen einer Nasenfraktur, die er einem Nazi bei einer Straßenschlägerei zugefügt hatte, strafrechtlich verfolgt werden sollte. Anstatt sich einem von den Nazis kontrollierten Justizsystem zu stellen, besorgte er sich sofort einen Reisepass und stieg noch am selben Abend um 20 Uhr in einen Zug nach Holland.

Einige Jahre später starb der Rest seiner Familie im Konzentrationslager Auschwitz.

Diese Geschichte veranschaulicht auf prägnante Weise ein überraschend häufiges Phänomen. Hätte der Großvater meines Freundes sich nicht von Anfang an offen mit den Nazis angelegt, hätte er sich zurückgehalten und Ärger vermieden, wäre er wahrscheinlich in Berlin geblieben und hätte das gleiche Schicksal wie seine Verwandten erlitten. Indem er in die Offensive ging, brachte er sich in Gefahr – aber paradoxerweise war das auf lange Sicht besser, als auf Nummer sicher zu gehen.

Ebenso gehörten die Teilnehmer der Guerilla-Untergrundbewegung des jüdischen Widerstands zu den wenigen, die die Vernichtung des jüdischen Ghettos in Warschau durch die Nazis überlebten. Indem sie sich organisierten, um der Bedrohung durch die Nazis direkt entgegenzutreten, entwickelten sie ein starkes Bewusstsein für ihre Handlungsfähigkeit, was ihnen zugute kam, als der einzige Ausweg darin bestand, eine gewagte Flucht aus dem belagerten und brennenden Ghetto durch die Kanalisation zu organisieren.

Für Mitglieder von verfolgten Gruppen ist der erste Impuls oft, sich zurückzuziehen und unterzutauchen. Wenn es jedoch um die individuelle und kollektive Selbsterhaltung geht, kann es klüger sein, von Anfang an entschlossen zu handeln, solange es noch möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Selbst wenn dies schlecht ausgeht, kann es besser sein, den Konflikt sofort auf die Spitze zu treiben, bevor der Gegner an Macht gewinnt. Diese Strategie hat zumindest den Vorteil, dass man sich nicht in falscher Sicherheit wiegt, während die Bedrohung zunimmt.

Das funktioniert nicht immer, aber manchmal ist es an vorderster Front sicherer.

„Es gibt keinen Grund, zusammengerollt und gekrümmt zu schlafen. Das ist unbequem, ungesund und schützt dich nicht vor Gefahren. Wenn du Angst vor einem Angriff hast, solltest du wach bleiben oder mit ausgestreckten Gliedmaßen schlafen, damit du sofort handeln kannst.“ Kunstwerk von Jenny Holzer.

Es war Mittag am 20. April 2001. Meine Genossen und ich hatten uns zusammen mit Hunderten anderer Anarchisten und Antikapitalisten an der Laval-Universität in Québec City versammelt, um zu einem transkontinentalen Gipfeltreffen zu marschieren, bei dem eine „Freihandelszone der Amerikas” gegründet werden sollte. Im Stadtzentrum, hinter kilometerlangen Schutzzäunen und Tausenden von Bereitschaftspolizisten, schmiedeten George W. Bush und seine Amtskollegen Pläne, um Arbeitsgesetze und Umweltschutzbestimmungen außer Kraft zu setzen, um ihre Gönner auf unsere Kosten zu bereichern.

Die Sonne schien. Immer mehr Menschen trafen am Ausgangspunkt ein. Eine Gruppe rollte sogar eine Katapulte heran. Von der Polizei war nichts zu sehen.

Trotzdem war ich nervös. Die meisten meiner Erfahrungen mit Gewalt waren subkultureller Natur – Kämpfe mit Skinheads, Hardcore-Konzerte. Ich hatte es noch nie mit einer Armee von Polizisten zu tun gehabt. Bei einem Treffen am Vorabend hatte uns ein lokaler Organisator gesagt, dass es unmöglich sein würde, den Zaun um den Gipfel zu erreichen – es gab einfach zu viele Polizisten mit zu viel Schutzausrüstung und Waffen.

Als die Menge begann, sich aus der Universität auf die Straße zu begeben, beriet ich mich mit einem erfahreneren Genossen. „Sollen wir zurückbleiben und abwarten, was passiert?“, fragte ich.

„Wenn wir sehen wollen, was passiert, müssen wir ganz vorne stehen“, antwortete er sachlich.

Wir marschierten direkt auf den Zaun zu, der den Gipfel umgab, und rissen ihn nieder. Die Polizei konnte uns nicht aufhalten. Die „Freihandelszone der Amerikas“ wurde nie ratifiziert.

Der Rat meines Freundes kam mir vier Jahre später zugute, an dem Tag, als George W. Bush seine zweite Amtszeit antrat. An diesem Abend, nach der Demonstration gegen die Amtseinführungsfeierlichkeiten am Tag, strömte eine zweite Demonstration durch das Viertel Adams Morgan, zerstörte Banken und Firmengebäude und griff eine Polizeistation an. Einige Teilnehmer hängten ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „Von DC bis zum Irak – Besatzung führt zu Widerstand“ an einer Gebäudefassade auf. Wir versuchten, die Bush-Regierung dazu zu zwingen, die Besetzung des Irak zu beenden, die unzählige zivile Opfer forderte und später zum katastrophalen Aufstieg des Islamischen Staates beitrug.

Als sich der Marsch auflöste, befanden sich ein Genosse und ich unter einer Gruppe von Menschen, die durch eine Gasse gingen. Vor uns tauchten Polizeibeamte am Ausgang auf.

Wir hätten umkehren und in die andere Richtung laufen können. Aber dann wären wir am Ende der Menschenmenge gewesen und hätten nicht sehen können, wohin wir liefen. „Lauf, lauf vorwärts“, sagte ich zu meinem Begleiter. Wir rannten bereits.

Wir rannten an den Polizisten vorbei, gerade als sie ihre Absperrung am Eingang der Gasse schlossen. „Lasst keine weiteren raus“, hörte ich einen zu einem anderen brüllen.

Wir waren die letzten, die entkommen konnten. Die Polizei hatte die Gasse auch von der anderen Seite abgesperrt. Sie zwangen die Menschen hinter uns, stundenlang im Schnee zu knien. Jahre später erhielten die Eingekesselten eine Entschädigung von der Stadt, aber es war besser, weggekommen zu sein.

Am 25. August 2008 versammelten sich in Denver während der Demonstrationen gegen den Parteitag der Demokraten einige hundert Menschen zu einer Demonstration, die angekündigt, aber nie organisiert worden war. Wir protestierten trotzdem gegen die anhaltende Besetzung des Irak und gegen den Kapitalismus im Allgemeinen.

Gepanzerte Polizeikräfte waren in Gruppen von jeweils einem Dutzend rund um den Park und die umliegenden Straßen positioniert und waren den jungen Leuten, die mit schwarzen Sweatshirts auf dem Schoß herumsaßen, zahlenmäßig überlegen. Ein Fahrzeug sollte Banner liefern, aber es kam das Gerücht auf, dass die Polizei den Fahrer festgenommen hatte. Doch gerade als es sicher schien, dass nichts passieren würde, zogen einige junge Leute ihre Kapuzen hoch und begannen zu skandieren.

Wer sind diese Leute? Ich erinnere mich, dass ich mich das gefragt habe. Was denken sie sich dabei, sich zu vermummen, wenn Hunderte von Bereitschaftspolizisten, sie umzingeln und Zivilpolizisten an ihren Ellenbogen hängen? Was hoffen sie damit zu erreichen?

Dennoch schlossen sich die anderen Menschen, die sich für die Demonstration versammelt hatten, ihnen an, und sie begannen, aus dem Park zu marschieren. Sie schafften es jedoch nur bis zur Straße, wo die nächste Polizeieinheit eine Linie bildete, ihnen den Weg versperrte und sie mit Pfefferspray besprühte. Es hatte noch keine Proteste gegeben, ich hatte keinen Auflösungsbefehl gehört, und schon setzte die Polizei chemische Waffen ein.

Ein Genosse und ich beobachteten das alles mit Bestürzung. Wir waren noch etwa zweihundert Leute, aber die Polizei rückte von allen Seiten näher und die Menge war desorientiert und unkoordiniert. Da war eine Katastrophe vorprogrammiert.

Wir befanden uns am Ende der Menge. Aber das Ende kann auch zum Anfang werden – es ist nur eine Frage der Initiative. Mein Genosse begann, einen Countdown zu rufen. Andere schlossen sich instinktiv an. Das gemeinsame Zählen konzentrierte unsere Aufmerksamkeit, unsere Erwartungen, unser Selbstverständnis als kollektive Kraft, die zu konzertierten Aktionen fähig ist. Und dann sprinteten dreißig von uns über den Rasen, weg von der Polizeikette.

Als die anderen das sahen, schlossen sie sich uns an. Innerhalb weniger Sekunden rannten Hunderte von Menschen durch den Park zu der Kreuzung am anderen Ende der Wiese, wo sich noch keine Polizei versammelt hatte.

Nun lag eine elektrisierende Energie in der Luft, ganz im Gegensatz zu der Unruhe und Unsicherheit, die noch einen Moment zuvor geherrscht hatte. Wir passierten die Kreuzung, an der einige unternehmungslustige junge Leute ein Schild der Stadtverwaltung mit der Aufschrift „Straße gesperrt“ aufgestellt hatten – und plötzlich näherten wir uns dem Geschäftsviertel.

Das gleiche Prinzip kam uns später am Abend zugute, als wir eine Reihe von Bereitschaftspolizisten sahen, die sich einen Block vor uns über eine Kreuzung verteilten. Ohne zu zögern, rannten mein Kamerad und ich auf sie zu. Wir erreichten die Polizeikette und schlängelten uns zwischen ihnen hindurch, bevor sie uns den Weg versperren konnten. Sie hatten den Befehl, eine Barriere zu bilden, nicht uns zu verfolgen. Wir waren in Sicherheit.

Am Morgen des 20. Januar 2017 schlossen sich ein weiterer Genosse und ich der Demonstration in der Innenstadt von Washington, DC, gegen die Amtseinführung von Donald Trump an. In den Jahrzehnten seit Bushs zweiter Amtseinführung hatte sich die Polizei im ganzen Land militarisiert und immer größere Budgets erhalten, obwohl Politiker behaupteten, dass für nichts anderes Geld zur Verfügung stünde. Diesmal waren die Straßen mit 28.000 Polizeibeamten überfüllt.

Sobald der Marsch losging, kam es zu offenen Konflikten mit der Polizei. Das Heulen der Polizeisirenen, die ohrenbetäubenden Explosionen von Blendgranaten aus nächster Nähe, der beißende Geruch von Pfefferspray, das Dröhnen der Polizeimotorräder, das Kribbeln des Adrenalins – es war eine furchterregende Situation, aber die Demonstranten um uns herum gaben teilten genauso gut aus wie sie einsteckten. Die Idee war, am ersten Tag der Trump-Regierung ein Beispiel für Widerstand zu setzen und allen zu vermitteln, dass niemand die Verschärfung der Tyrannei passiv hinnehmen sollte.

Je länger wir auf den Straßen unterwegs waren, desto gefährlicher wurde es. Als wir erneut am Franklin Square vorbeikamen und unsere Spur zurückverfolgten, war klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis wir umzingelt würden.

In der Innenstadt von Washington D.C. gleichen die Straßen zwischen den Kreuzungen langen Schluchten zwischen den Felswänden der Gebäude. Ich wusste, dass die Polizei uns einkesseln und festhalten wollte. Jedes Mal, wenn wir eine Kreuzung passierten, warf ich einen Blick auf die Kreuzungen einen Block entfernt auf beiden Seiten, um zu sehen, ob die Polizei uns auf den parallelen Straßen verfolgte und sich darauf vorbereitete, unsere Fluchtwege abzuschneiden. Jedes Mal, wenn wir eine Kreuzung verließen und in einen anderen Straßenabschnitt kamen, überprüfte ich die Kreuzungen vor und hinter uns auf Polizisten. Immer wenn wir uns zwischen Kreuzungen bewegten, waren wir verwundbar.

Als wir uns der 13th Street näherten, überholten uns Polizisten auf Motorrädern auf dem Gehweg zu unserer Linken und versuchten, uns einzuholen und die Kreuzung vor uns zu besetzen. Wir waren noch Hunderte von Metern davon entfernt. Ich drängte meinen Begleiter, mit mir vorauszulaufen, und wir sprinteten an der Spitze der Demonstration vorbei, vorbei an den Fahrradpolizisten und Motorradpolizisten, die begannen, ihre Fahrzeuge in die Menschen unmittelbar hinter uns zu rammen. Als die Polizisten sahen, dass einige von uns bereits hinter ihnen waren, gaben sie den Versuch auf, eine Linie zu bilden, und konzentrierten sich wieder darauf, uns zu überholen. Die Polizei hasst es, überholt zu werden – sie kann es nicht riskieren, selbst umzingelt zu werden.

Der Zusammenstoß an der Kreuzung zeigte, dass der Marsch die Kontrolle über das umliegende Gebiet verloren hatte. Es war Zeit, uns zurückzuziehen. Kurz vor der nächsten Kreuzung rannten wir eine Gasse zu unserer Rechten hinunter. Hundert andere taten dasselbe. Diejenigen, die weitergingen, wurden an der nächsten Kreuzung von einer Polizeikette aufgehalten und drehten sich um, nur um festzustellen, dass eine viel stärkere Polizeikette sie von hinten blockierte.

Zwei lange Minuten lang hielt die Menge verwirrt und bestürzt inne. Einige Leute am Ende des Marsches hatten bereits ihre Ausrüstung abgelegt und hofften, als Zivilisten durchzukommen, um aus dem Gebiet zu entkommen, ohne zu merken, dass sie bereits von allen Seiten eingekesselt waren.

Die Teilnehmer an der Spitze des Marsches behielten ihre Ausrüstung an und verbanden ihre Arme miteinander. Jemand rief: „Wir machen einen Countdown!“ Sie zählten schnell von zehn bis eins herunter und stürmten direkt auf die Polizeikette vor ihnen zu. Die Person ganz vorne hielt einen dünnen Regenschirm hoch, während alle blindlings vorwärts rannten. Irgendwie schützte der Regenschirm sie vor dem Pfefferspray, mit dem die Polizei reagierte.

Fünfzig von ihnen durchbrachen die Polizeikette und entkamen. Diejenigen, die zögerten und abwarteten, ob der Angriff erfolgreich sein würde, bevor sie sich anschlossen, blieben in der Kesselung gefangen.

Jemand postete später einen ironischen Kommentar in den sozialen Medien, dass der Cheat-Code für den J20-Protest-Simulator darin bestehe, immer mit einem Hammer auf die Polizisten loszulaufen. Aber da war etwas dran. Als wir uns später die Polizeivideos ansahen, die den Angeklagten im anschließenden Gerichtsverfahren vorgelegt wurden, sahen wir, dass selbst nachdem die Polizei und die Nationalgarde ihre Kette verstärkt hatten, ein findiger Einzelner entkommen war, indem er einfach so schnell wie möglich direkt auf sie zugerannt war und sich zwischen zwei von ihnen duckte.

Jeder, der festgenommen wurde, wurde wegen des Verbrechens, in der Nähe einer lautstarken Demonstration festgenommen worden zu sein, mit acht Straftaten angeklagt – was bis zu achtzig Jahre Gefängnis bedeutete. Einige wenige gingen einen Deal ein, aber alle anderen hielten zusammen, stellten einen gemeinsamen Verteidigungsplan auf und stellten sich dem Rechtssystem frontal entgegen. Am Ende, nach zwei Prozessen, in denen alle Angeklagten für nicht schuldig erklärt wurden, wurden die Anklagen gegen alle verbleibenden Angeklagten fallen gelassen. Jahre später erhielten alle von ihnen Zahlungen vom Staat, um die daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten beizulegen.

Das klingt wie eine Metapher, aber ich meine es sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Ob es sich um eine Demonstration oder einen Gerichtsprozess handelt, manchmal ist es sicherer, ganz vorne zu stehen.

Einige Jahre später war ich in Atlanta, um an der Blockade von Block Cop City teilzunehmen. Demonstranten hatten versucht, den Bau einer millionenschweren Anlage zu verhindern, die der weiteren Militarisierung der Polizei dienen sollte. Als Vergeltungsmaßnahme hatte die Polizei eine Person ermordet und eine große Anzahl von Menschen willkürlich festgenommen, sie wegen Terrorismus angeklagt und 61 von ihnen aufgrund erfundener Vorwürfe wegen organisierter Kriminalität unter Anklage gestellt.

Vor der eigentlichen Aktion gab es zwei Tage lang Beratungen in einem örtlichen Gemeindezentrum der Quäker. Alle waren nervös. Das Ziel war es, in den Wald zu marschieren und die Baustelle zu besetzen. Würden wir alle verhaftet werden? Würden auch wir wegen Terrorismus und organisierter Kriminalität angeklagt werden? Die Diskussionen drehten sich im Kreis, während die Menschen vergeblich versuchten, vorherzusagen, was passieren würde, und über ihre eigene Risikobereitschaft verhandelten.

Es wurde beschlossen, dass es innerhalb des Marsches drei selbstorganisierte Blöcke geben sollte: im Wesentlichen den vorderen, den mittleren und den hinteren. Offiziell basierte diese Unterscheidung nicht auf einem erwarteten Risiko, da die Organisatoren keine Versprechungen darüber machen konnten, wie die Polizei reagieren würde. Aber niemand konnte sich für einen Block entscheiden, ohne sich mit größeren Fragen auseinanderzusetzen. Wie sehr fürchte ich die Gewalt der Polizei und des Justizsystems? Was bin ich bereit, für diese Bewegung zu opfern?

Nur die wenigen Mutigen, die sich mit ihren Ängsten abgefunden hatten und sich entschlossen hatten, an der Spitze des Marsches mitzulaufen, schienen gelassen zu sein. Selbst innerhalb des „mittleren” Blocks gab es viel Hin und Her und Verhandlungen. „Ich werde in der Mitte sein, aber nicht ganz vorne in der Mitte ...”

An diesem Abend erklärte ich meiner Familie, was zu tun sei, falls ich nicht von der Demonstration nach Hause kommen sollte. Meine beiden Partner*innen fragten mich unabhängig voneinander, ob es für mich wirklich so wichtig sei, an dieser bestimmten Demonstration teilzunehmen. Könnte ich das nicht einfach den jüngeren Aktivist*innen überlassen?

Vorne ist es sicherer. Ich erinnerte mich an diesen Spruch aus früheren Mobilisierungen – aber als ich darüber nachdachte, war ich mir nicht mehr so sicher. Wie konnte es sicherer sein, direkt in die Polizeiketten zu stürmen? Der Slogan fasste die Lehren aus meiner eigenen Erfahrung zusammen, aber als ich mich erneut in eine gefährliche Situation begab, war ich skeptisch.

Am Morgen der Mobilisierung versammelten wir uns im Park. Trotz einiger festlicher Gesten war die Stimmung gedrückt: Einige hundert Menschen riskierten Verletzungen, Verhaftungen und Gefängnisstrafen für die Ehre einer Bewegung in Bedrängnis. Viele hatten sich in letzter Minute entschieden, zu Hause zu bleiben. Wir marschierten in einer Kolonne aus dem Park, wobei jeder gewissenhaft seine Position im Spektrum der Risikotoleranz einnahm. Solange wir den schmalen Fußgängerweg entlangmarschierten, machte das Sinn, aber als wir auf die Hauptstraße kamen und auf die Baustelle zugingen, machte es weniger Sinn. Wir hätten uns auffächern sollen, um eine breite Front zu bilden, als wir uns den Reihen von Polizisten und gepanzerten Fahrzeugen näherten, die die Straße blockierten, aber nein, die Menge streckte sich zu einer fast einreihigen Linie, wie Lämmer, die sich zur Schlachtung anstellen.

Dennoch nahmen die vorne stehenden Personen Fahrt auf, bildeten mit ihren verstärkten Transparenten einen V-förmigen Keil und richteten ihre Regenschirme nach vorne, um den Polizisten die Sicht zu versperren, während sie direkt auf die Schilde der Vorhut zustürmten. Der Rest von uns schleppte sich hinterher und hielt die Positionen, zu deren Verteidigung wir uns verpflichtet hatten – nicht mehr und nicht weniger.

Die Leute mit den verstärkten Transparenten drängten die erste Polizeilinie zurück, bis sie durch eine zweite Linie verstärkt wurde. Selbst dann gaben sie nicht nach, sondern drängten weiter gegen die Polizei vor. Die Polizisten schlugen mit ihren Schlagstöcken zu, verloren aber weiter an Boden. Der Block an der Spitze des Marsches hielt zusammen, schützte sich gegenseitig und handelte überlegt. Vielleicht hatten sie Angst, aber es war nicht die Angst, die ihr Handeln bestimmte.

Als ich hinter ihnen stand und zusah, war ich erschrocken. Ich war dankbar, dass ich nicht vorne stand und Entscheidungen treffen musste. Polizeiknüppel sind beängstigend, Gefängnisstrafen sind beängstigend, Strafanzeigen sind beängstigend, aber das wirklich Beängstigende ist Verantwortung. Menschen nehmen viele negative Konsequenzen in ihrem Leben in Kauf, nur um Verantwortung zu vermeiden. Und leider ist das unmöglich: So sehr wir uns auch bemühen, wir können nicht umhin, dass wir, solange wir Entscheidungen treffen und handeln können, für uns selbst verantwortlich sind. Das gilt unabhängig davon, ob man sich vorne oder hinten positioniert oder gar nicht erst erscheint.

Ich sah, wie die Frontkämpfer vor mir beide Polizeiketten zurückdrängten, bis sie eine dritte Kette erreichten, die aus futuristischen Sturmtruppen bestand. Unter ihrer militärischen Ausrüstung war nichts von der Menschlichkeit der Sturmtruppen zu erkennen, nicht einmal ihre Augen waren sichtbar. Sie hatten sich vollständig aus der menschlichen Gemeinschaft zurückgezogen.

Die Sturmtruppen zückten Tränengasgranaten. Ungläubig sah ich zu, wie sie eine Granate nach der anderen über die Köpfe derjenigen an der Spitze hinweg in die Mitte des Marsches warfen – mitten unter uns, die wir gehofft hatten, dass andere für uns Risiken eingehen würden, die wir einfach nur ein Anhängsel der Handlungsfähigkeit anderer sein wollten. Vielleicht wäre es an der Spitze doch sicherer gewesen?

Dann verschwand alles in einem giftigen weißen Nebel.

Wir taumelten blind und durcheinander zurück, würgten und husteten. Aber die Sturmtruppen hatten auch den Rest der Polizisten mit Tränengas angegriffen, und die anderen Polizisten trugen keine Gasmasken. Auch sie hatten sich zurückgezogen. Entgegen aller Erwartungen endete die Schlacht unentschieden.

Am Ende war die einzige Person, die an diesem Tag verhaftet wurde, jemand, der sich dafür entschieden hatte, weit entfernt vom Ort des Geschehens eine unterstützende Rolle zu spielen. Sie wurden in einem Fahrzeug in der Nähe des Parks festgenommen, von dem aus wir gestartet waren. Niemand wurde wegen Terrorismus oder organisiertem Verbrechen angeklagt.

In all unserer Besorgnis hatten wir das größte Risiko von allen vergessen: dass wir vielleicht gar nichts tun würden, dass wir uns einschüchtern lassen und die Straßen verlassen würden. Angesichts der vielen Menschen, denen bereits absurde Anklagen drohten, war der Marsch zur Baustelle ein riskantes Unterfangen – aber dem Staat zu erlauben, die Bewegung zu zerschlagen, hätte einen Präzedenzfall geschaffen, der andere Bewegungen bedroht und die Behörden ermutigt hätte, dieselben Taktiken auch anderswo gegen viele andere wie uns anzuwenden.

Manchmal kann man die Risiken nur herausfinden, indem man ein Risiko eingeht. Dieses Mal hatten wir Glück gehabt. Aber in gewisser Weise hatten wir auch eine Prüfung bestanden.

An der Frontlinie ist es nicht wirklich sicherer. Zu Hause zu bleiben ist sicherer – zumindest solange, bis die langfristigen Folgen des Rückzugs von den Straßen spürbar werden. Dann ist nirgendwo mehr sicher, und es stellt sich heraus, dass es besser gewesen wäre, früher kleinere Risiken einzugehen.

Die Antifaschist*innen, die im August 2017 nach Charlottesville gereist waren, um sich der Kundgebung „Unite the Right“ entgegenzustellen, begaben sich in Gefahr. Eine von ihnen wurde getötet, mehrere wurden schwer verletzt. Aber wären sie zu Hause geblieben und hätten sie zugelassen, dass die Faschisten die Kontrolle über die Straßen übernehmen, wäre die ganze Welt gefährlicher geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute gezwungen sein könnten, denselben Kampf noch einmal zu führen, mindert nicht die Tatsache, dass sie uns acht kostbare Jahre relativer Sicherheit verschafft haben.

Selbst wenn wirklich alles hoffnungslos verloren ist, ist es in der Regel besser, mutig zu handeln und ein Signal der Hoffnung über die Generationen hinweg zu senden, so wie es die Kommunarden und die Kronstädter Rebellen getan haben. Auf diese Weise bewahrt man zumindest die Möglichkeit, dass andere inspiriert werden, weiter an der Verwirklichung der Welt zu arbeiten, die man sich wünscht, sodass eines Tages der eigene Traum wahr werden könnte – wenn auch ohne einen selbst, so doch zumindest teilweise dank der eigenen Bemühungen

Aber das ist nicht der Stand der Dinge heute. Wir stehen mächtigen Gegnern gegenüber, aber die Mehrheit der Menschen, darunter auch viele ihrer Anhänger, hat gute Gründe, sich gemeinsam mit uns gegen sie zu stellen. Wenn wir die Menschen zusammenbringen, wenn wir wirksame Wege zum Widerstand aufzeigen und unsere eigene Risikobereitschaft in den Dienst größerer Kämpfe stellen, werden sich uns letztendlich viel mehr Menschen anschließen. Es gibt keinen Grund, voreilig das Märtyrertum zu verherrlichen oder eine Niederlage hinzunehmen, solange die Zukunft noch nicht geschrieben ist.

Natürlich kann nicht jeder immer an vorderster Front stehen. Das kann anstrengend sein. Aber die Front ist kein räumlicher Ort. Richtig verstanden erfordert sie nicht unbedingt bestimmte körperliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Es ist eine Art, sich mit Ereignissen auseinanderzusetzen, sich auf unsere Handlungsfähigkeit zu konzentrieren und die Initiative zu ergreifen, wo immer wir können, anstatt nur auf die Initiativen unserer Gegner zu reagieren. Jeder kann eine neue Front im Kampf eröffnen, indem er eine Schwachstelle in der herrschenden Ordnung identifiziert und in die Offensive geht. Je mehr Fronten es gibt, desto sicherer sind wir alle.

Angesichts der zweiten Amtszeit von Donald Trump wissen viele Anarchisten und Antifaschisten nicht, wo sie anfangen sollen. Während der vorherigen Trump-Regierung haben wir hart gegen einen Gegner gekämpft, der viel mächtiger war als wir, und gewonnen – nur um dann zu sehen, wie uns der Sieg von feigen Demokraten aus den Händen gerissen wurde, die eifrig dort weitermachten, wo die Republikaner aufgehört hatten, und so viele Menschen enttäuschten, dass Trump wieder an die Macht zurückkehren konnte. Aber das ist kein Grund, diesmal aufzugeben – es zeigt nur, dass wir die ganze Zeit über Recht hatten mit unserer Einschätzung der Natur der Macht, und wir sind es der Welt schuldig, eine echte Alternative aufzuzeigen.

In Ländern, die von Faschismus oder anderen Formen der Despotie regiert werden, unterstützt die Mehrheit der Menschen nicht unbedingt die Autoritäten; sie sind einfach entmutigt und an Passivität gewöhnt. Viel mehr als Liberale sind Anarchisten daran gewöhnt, zahlen- und waffenmäßig unterlegen zu sein, gegen unglaubliche Widrigkeiten zu kämpfen. Während Demokraten Entschuldigungen für die Faschisten finden oder sogar deren Agenda begrüßen, sollten wir zeigen, dass es möglich ist, ehrgeizige, prinzipientreue Maßnahmen zu ergreifen, um Widerstand zu leisten.

Wenn du Verzweiflung empfindest, wenn du dich besiegt fühlst, wenn du dich dabei ertappst, dass du dich distanzierst oder dich darauf konzentrierst, was unsere Unterdrücker tun, anstatt darauf, was du selbst tun könntest – dann ist das ein Gebiet in dir drin, das der Feind erobert hat.

Gib ihnen nichts kampflos auf. Konzentriere dich auf deine Handlungsfähigkeit. Jede Stunde, jeden Tag, wo auch immer du dich befindest, gibt es immer etwas, das du tun kannst. Pass auf dich und deine Mitmenschen auf. Halte Ausschau nach Chancen und nutze sie. Wir befinden uns in einem Kampf – aber es ist ein Kampf, den wir gewinnen können. An vorderster Front ist es sicherer.