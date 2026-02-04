[muc] free all antifas - burn all prisons
Unmittelbar nach dem Urteilsspruch gegen Maja, Gabri und Anna im Budapest-Verfahren gab es einen Bannerdrop im belebten Münchner Univiertel. Solidarität mit allen Antifas im Knast, vor Gericht und im Untergrund!
FREE ALL ANTIFAS! BURN ALL PRISONS!
