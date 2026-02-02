BAK AgitProp Exposed: Von NS-Symbolik zu offener Stalin-Verherrlichung

Der BAK AgitProp beschränkt sich in seiner „Strategie“ einzig und allein auf Social Media Arbeit, sie wollen „sich vor allem an gefestigte Linke [richten]“ und sie damit zur „Agitationsarbeit [motivieren]“. Dies trage zur „Erweiterung des gesellschaftlichen Meinungskorridors“ bei. Dabei bezieht sich der BAK positiv auf den Realsozialismus, inklusive der Phase unter Stalin und knüpft sogar mehrmals an Symbolik des Nationalsozialismus an.

Schon kurz nach der Gründung des BAKs gab es scharfe Kritik aus weiten Teilen des Verbandes, da sie in zwei aufeinanderfolgenden Insta-Posts Gewaltverherrlichen und offene Mordfantasien an Kapitalisten teilen. Der Umriss einer Guillotine mit dem Spruch „wir kürzen da, wo es Sinn ergibt“ ist dabei Ausdruck genug. [3, 7] Weiterhin teilen sie im August in einem Beitrag einen positiven Bezug auf Körperkult mit Bildern, die NS-Propaganda sichtlich ähneln. „Stärke, Disziplin und Gemeinschaft“ soll wieder gesellschaftlich wertgeschätzt werden. [4]

In den letzten Wochen und Monaten, also auch nach der Verankerung und Selbstfindung des BAKs wurden trotz harter Kritik und mehreren Skandalen, wurden die Posts des BAKs immer krasser und offener über ihre Beziehung zum Realsozialismus und zu Stalin. In einem Edit, welches mit der Einordnung des Kommunismus als Utopie anfängt wird sichtbar Stalin hinter eine abgewandelte schwarze Sonne editiert und somit sein Regime als Utopie verherrlicht, seine Gräueltaten werden dabei aktiv ignoriert, verharmlost oder sogar geleugnet. Weiter wird sich in einem „Info“post über die Sowjetunion, sogar mit Worten positiv auf ihn bezogen und als nahezu heldenhaft dargestellt. [2, 8, 9, 10]

Zusätzlich werden in drei (!) aufeinanderfolgenden Beiträgen eine abgewandelte Version der Schwarzen Sonne, auch als SS-Sonne bekannt, verwendet. Die Verwendung wurde anschließend scharf kritisiert und daraufhin von Mitgliedern des BAKs in den Kommentaren und im Forum verteidigt und gerechtfertigt. Mittlerweile sind die Posts auf Instagram gelöscht, allerdings lässt sich aus der Nicht-Entfernung auf TikTok schließen, dass weite Teile des BAKs dies weiterhin unterstützen und Hinweise auf Verbreitung von NS-Symbolen ignorieren. [1, 10]

Dazu kommt ein extrem unpassender Post am Holocaust-Rememberance-Day, indem sie auf der Titelslide nicht etwa schreiben, wie schlimm der Holocaust war, oder etwas wie „Wir gedenken den Opfern des Holocausts“, sondern allen Ernstes „RUHM UND EHRE DER ROTEN ARMEE!“. Ja, die rote Armee hat Auschwitz befreit, aber dieser Tag ist nicht dafür da, die Rote Armee oder die Sowjetunion für seine eigenen politischen Interessen zu glorifizieren, sondern eben an den Holocaust zu gedenken. Weiter werden die KZs Auschwitz-Birkenau und Dachau qualitativ gleichgesetzt in ihrer Grausamkeit. In erster Linie wurden im Holocaust Jüdinnen*Juden umgebracht und das der Anzahl nach am meisten in Auschwitz-Birkenau. Dachau war das KZ für politische Gefangene, wie zum Beispiel Kommunist*innen und Sozialist*innen, aber auch christliche Priester und weitere. Dachau und Auschwitz-Birkenau gleichzusetzen, relativiert in Teilen die Massenvernichtung der Jüdinnen*Juden oder kann zumindest so gelesen werden. [5, 6]