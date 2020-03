HOHENZOLLERNRING WIRD ZU ELSA-WERNER-RING - GEGEN DEN FASCHISMUS UND FÜR DIE SICHTBARKEIT DER OPFER!

Elsa Werner - Shoa Überlebende, Verfolgte und Zwangsarbeiterin des Nationalsozialistischen Regimes, um ihr und anderen Opfern des Faschismus eine sichtbare Stimme im öffentlichen Raum zu geben. Mit dieser Aktion setzen wir ein Zeichen gegen Rassismus und für eine Gedenkkultur der Opfer! Wir fordern eine klare Haltung der Hohenzollern-Familie gegen Faschismus und die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung und Aufarbeitung des Rassismus in der eigenen Familienbiografie: Kaiser Wilhelm 1927- Antisemitische Äußerungen, Prinz August Wilhelm- 1930 bereits SA Mitglied, 1932 Kronprinz Wilhelm ruft öffentlich dazu auf, Hitler als Reichspräsident zu wählen. Dies sind nur einige wenige Beispiele.

Wir möchten die Gesellschaft dafür sensibilisieren, sich mit der direkten Umgebung bewusst auseinander zu setzen, und selbst bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes aktiv mit zu wirken und dabei Verfolgten, Unterdrückten und Unsichtbaren eine Stimme zu geben!

Auch heute ist es wichtiger denn je, sich entschlossen gegen alte und neue Faschist*innen zu stellen, denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Elsa Werner war eine Streiterin gegen alten und neuen Faschismus: „ […] Was für eine befremdliche Demokratie, in der eine Partei in einem deutschen Parlament den Opfern der Shoa eine Gedenkminute verweigern kann. Ist dies Land frei von Antisemitismus – gewiss nicht, wir wissen das. … Frei von jeder Diskriminierung? Frei von Fremdenfeindlichkeit? Es fehlt immer noch und immer wieder die Zivilcourage, die zur Demokratie gehört. […] Und dennoch: […] Ich glaube immer noch, auch wenn es schwer fällt, an ein Stückchen Vernunft im Menschen.“

„Ihr seid dran, diese Vernunft am Leben zu halten, die nächste, die übernächste Generation.“ – Elsa Werner

Zusammenschluss Antifaschistischer Menschen