Aachen: Erneutes Outing nach vermehrten Naziaktivitäten

Mitte Februar 2020 treten in Aachen wiedermal einige bekannte Gesichter aus der Neonaziszene rund um das „Syndikat 52“ und „Die Rechte“ etwas öfter als üblich in Erscheinung.

Am Freitag, den 14.02.2020, bedroht zum Beispiel u.A. Kayan Henning vermeintliche Antifaschist*innen in der Nähe des AZ Aachen mit einem Messer und greift diese mit Pfefferspray an. Nur durch entschlossenen Selbstschutz konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Donnerstag, den 20.02.2020, tauchen Norman Schmidt, Kayan Henning und drei weitere Neonazi-Spinner am Infoladen in Aachen auf und hämmern an die Scheibe und fordern vermeintliche Antifaschist*innen auf raus zu kommen. Kayan Henning dabei mit einer Glasflasche im Anschlag.

Immer wieder kommt es zu Versuchen vermeintlichen Antifaschist*innen in der Nähe des AZ Aachen aufzulauern. Ihre Taktik ist nicht mehr, wie im Jahr 2019 den Starken zu markieren und dann zur Bundespolizei zu laufen, sondern vielmehr Menschen wirklich zu schaden. Das Gewaltpotential ist nicht zu unterschätzen, da sie fast immer mit Pfefferspray, Messer oder Flasche bewaffnet sind. Glücklicherweise stellen sie sich bei ihren Angriffsversuchen immer sehr dumm an.

Die beiden mutmaßliche Antriebspersonen bei den Angriffen sind Kayan Henning und Norman Schmidt. Meistens sind sie in Gruppen mit 3-5 Personen unterwegs und alle im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Norman Schmidt pflegt auch Kontakte zum ex-KAL Mitglied und Mitbegründer von „Die Rechte“ Timm Malcoci, welcher schon als weniger erfolgreicher Rapper alias „Nordic Walker“ versuchte junge Menschen zu politisieren.

Grade jetzt zur Karnevalszeit und kurz nach dem 10-fachen Mord durch einen Neonazis in Hanau sollten alle Menschen in Aachen die Augen offen halten und entschlossen gegen Faschisten vorgehen! Die Gruppe um Norman Schmidt und Kayan Henning wurde zuletzt als Wikinger, Mönch und im beigen Pilotenoverall verkleidet gesehen.

Auf den angehängten Fotos steht Norman Schmidt rechts und Kayan Henning links.