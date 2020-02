[ RT ] Alle gegen den AfD-Neujahresempfang

Kundgebung

Freitag, 21. Februar

17 Uhr, Marktplatz Reutlingen

Auch 2020 will die AfD Reutlingen das neue Jahr mit einem Event im städtischen Spitalhof einläuten. Einen solchen Neujahrsempfang nutzt sie unter anderem, um gemeinsam mit ihren

WählerInnen auf ein vergangenes und auch auf ein kommendes Jahr voll rechter Hetze und menschenverachtende Politik anzustoßen und stellt somit ein für sie selbst wichtiges Element in der Bildung einer rechten Gemeinschaft dar.

Dabei bleibt es aber nicht stehen. Auch in der gewünschten Außenwirkung ist der Neujahrsempfang wichtiger Bestandteil und soll dabei Strahlkraft entwickeln. Dabei gaben sich in der Vergangenheit immer wieder rechte und offen faschistische Akteure aus der Region die Klinke in die Hand.

Daher müssen wir dem Neujahresempfang der AfD in Reutlingen als das begegnen, was er ist: Der Versuch eines Dreh- und Angelpunktes der sog. „Neuen Rechten“ für die Region.

Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 ist die AfD nun auf sämtlichen politischen Ebenen in Baden-Württemberg vertreten, so auch im Reutlinger

Gemeinde- und Kreisrat. Das begreifen wir als ein Zeichen der Manifestation einer gefährlichen Rechtsentwicklung, der wir uns entschieden entgegenstellen müssen. Ein Teil davon ist es, zu erkennen, dass sich die AfD, trotz demokratischer Wahlen, noch lange nicht als demokratische Partei auszeichnet, geschweige denn von uns als solche legitimiert werden darf. Denn Hetze gegen Migrant*innen, Geflüchtete, Homosexuelle oder Obdachlose kann niemals demokratisch sein. Im Gegenteil, mit dieser Politik treibt die Partei eine Spaltung all derer voran, die eigentlich ein Interesse an einer anderen Gesellschaft, jenseits von Profitgier und Umweltzerstörung, haben. Damit steht die AfD unserer Perspektive eines guten Lebens für alle fundamental entgegen.

Wir stellen uns aktiv gegen eine Entwicklung, die diese Spaltung der Gesellschaft vorantreibt, um gesellschaftliche Errungenschaften

rückgängig zu machen. Deshalb rufen wir all diejenigen zu Protesten gegen den AfD-Neujahrsempfang in Reutlingen auf, die etwas gegen Nazis und Rechte unternehmen wollen.

Lasst uns gemeinsam und solidarisch unsere Stimmen und Hände erheben – gegen rassistische Hetze und für ein solidarisches Miteinander!

Ihr wollt den Aufruf unterstützen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an gemeinsam_solidarisch@mtmedia.org

Unterstützer*innen:

AK Flüchtlinge Reutlingen

Antifaschistische Aktion [Aufbau] Tübingen

Attac Reutlingen

DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund)

DIE LINKE Kreisverband Reutlingen

Ernst-Bloch-Universität Tübingen

IGMetall Reutlingen

Kulturschock Zelle Reutlingen

Linke Liste Reutlingen

MLPD Reutlingen / Tübingen

Omas gegen Rechts Reutlingen

OTFR Tübingen

ROSA Reutlingen

Seebrücke Reutlingen/Tübingen

SPD Ortsverein Reutlingen

ver.di Bezirksfrauenrat Fils-Neckar-Alb

ver.di Jugend Fils-Neckar-Alb

ver.di Ortsverein Neckar-Alb

VVN-BdA Reutlingen

VVN-BdA Tübingen/Mössingen

Das Team des Kulturzentrum franz.K

Antifaschistische Aktion Herrenberg

JUSOS Reutlingen

Die PARTEI Reutlingen

Fridays for Future Reutlingen

AWN Tübingen

Bündnis 90/DIE Grünen (Stadt- und Kreisverband Reutlingen)

Die Crew Reutlingen

Kollektiv 26

Jugendcafé Frickenhausen

Represent – Your Hometown Music

Ma & Mo

Partisan Politricks

Bad Liver Music

SKINS Vintage

fluchtpunkte e.v.

Musikwerkstatt Tübingen

Rap Werkstatt Reutlingen

YO! Reutlingen

Bündnis Bleiberecht Tübingen

Fridays for Future Tübingen

connect! e.V.

The Snacks

Fachschaft Politik Tübingen

GEW Kreis RT/TÜ

Ende Gelände Tübingen

Vis-à-Vis Reutlingen

Queer*feminismus Stuttgart

Unikino Tübingen

ver.di/GEW-Hochschulgruppe Tübingen

Epplehaus Tübingen

[’solid].SDS Tübingen

PROFANAntirepressionsgruppe Tübingen/Reutlingen

Stammtisch Unser Huhn, Tübingen

JGR Tübingen