Neues Nazi-Problem im nördlichen Rheinland-Pfalz?

Seit Herbst letzten Jahres tauchen vermehrt rechte Sticker und Plakate in der Koblenzer Innenstadt (und auch im Umland!) auf. Mehrfach wurde in den letzten Monaten eine kleine Gruppe bzw. Einzelpersonen dabei beobachtet wie sie bei ihren offensichtlich verabredeten Touren Propaganda verkleben. Dabei wird vor allem Material der Identitären Bewegung und der sog. "Patrioten Koblenz" (welche zuvor nur als offene Telegram-Gruppe aktiv war) verwendet. Bei diesen Stadtrundgängen wurden nach unterschiedlichen Berichten wiederholt Personen bedroht und beleidigt die nicht in das Weltbild der Gruppe passen. Soweit bekannt sind die Beobachteten alle selbst in der Messenger-Gruppe "Patrioten Koblenz" vernetzt. Vergangenens Wochenende kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen der oben beschriebenen Gruppe und Passant*innen.

Als weitere aktuelle Beispiele gibt es neben dieser sich wiederholenden Gruppen-Aktivität auch weitere zu beachtende rechte Entwicklungen und Vorkommnisse:

Am Koblenzer Hauptbahnhof häuften sich Angriffe und Bepöbelungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund und vermeindliche "Linke" über das letzte Jahr hinweg. Verantwortlich dafür sind Personen welche offen Nazi-Klamotten tragen (88 für Heil Hitler, Thor Steinar, etc.) und sich häufig am Hauptbahnhof aufhalten und dort Alkohol konsumieren.

Anfang des Jahres dann die üblen antisemtischen Schmierereien am Jesuitenplatz und einer Fensterfront in der Bahnhofsstraße.

Vergangene Woche ist dann im Zuge der bundesweiten Großrazzia gegen die rechtsradikale "Gruppe S" eine Person aus Koblenz von der Polizei gestellt worden. Hierzu ist aber konkret für Koblenz noch nicht viel bekannt.

Trotzdem spricht insgesammt momentan nicht viel dafür, dass eine offen auftretende, organisierte militante Nazi-Struktur in Koblenz existiert. Wenn wir wollen, dass dies so bleibt, dann dürfen wir als eine bunte und emanzipatorische Stadtgesellschaft diese Umtriebe nicht widerstandslos hinnehmen!