Transparente in Gedenken an Maria

In Gedenken an die am 24.01. von der Polizei ermordete Maria wurden in Leipzig zwei Transparente angebracht.

Weitere Infirmationen: https://de.indymedia.org/node/61505, https://de.indymedia.org/node/61958.

Wir sind erschüttert, wütend und suchen nach Gelegenheiten, unserem unversöhnlichen Hass auf die Bullen weiteren Ausdruck zu verleihen.