[FR] Sozialgericht bekennt Farbe zur Razzia der Lu15 in Tübingen

Wenn es in Tübingen nicht klappt, dann halt woanders. Nachdem es missglückt war ein Gericht in der Nacht zum Dienstag in Tübingen mit Farbe zu markieren, mussten die erwischten Leute leider auf die Wache. Wir tragen ihren Tatendrang auch in unseren Kiez, denn Gerichte sind scheiße, da sie die bestehenden Machtverhältnisse, die uns unterdrücken und ausbeuten, reproduzieren und stützen - egal ob in Tübingen, Freiburg, oder sonstwo.

Wir begrüßen Leute die Nachts los ziehen um ihren Unmut ein wenig Raum zu geben. Denn Unmut gibt es leider viel und es scheint eher noch beschissener zu werden.

Getroffen hat es einige und deren Umfeld, doch gemeint sind alle Nachteulen!

Für die Anarchie!