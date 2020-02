Streifenwagen in Kreuzberg angegriffen

Wir haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.-02.02) ein Streifenwagen auf dem Bethaniendamm mit Steinen beworfen. Da der Fahrer aus anfänglicher Selbstüberschätzung netterweise abgebremst hat konnten wir Front- und Seitenscheiben zerstören.

Das ist als die direkte Antwort für die Angriffe auf unsere Demos am Wochenende zu verstehen. Ob provozierend und prügelnd bei der Entsichern-Demo am Freitag oder der Sponti in Kreuzberg am Samstag.

Auch wenn ihr gerade bei eurem Kongress in gemeinsamem Polizeistaatsphantasien aufgeht, in einem könnt ihr euch sicher sein; dass wir immer Momente schaffen in dem das Kräfteverhältniss zu unseren Gunsten ausfällt und diese zu nutzen wissen.

Ihr könnt uns Töten aber die Idee der Freiheit wird niemals sterben.

RACHE FÜR MARIA!