Demonstration am TagX der Urteilsverkündung gegen Maja

All das wird im Urteil aber nicht zu lesen sein.

Maja wird eine lange Haftstrafe erhalten, dafür dass Maja gegenüber der ungarischen Justiz aufrecht geblieben ist. Dafür dass Maja jeden Deal ausgeschlagen hat und sich immer wieder erklärt hat. Dafür dass Maja in den Hungerstreik getreten ist, um die eigene Würde und das eigene Leben zu verteidigen. Und auch dafür, dass im Februar 2023 das neonazistische Heldengedenken einen etwas anderen Verlauf genommen hat.

Mit dem Ende des Prozesses geht der Kampf um Majas Freiheit nicht zu Ende, sondern in die nächste Etappe.

Für einen unbequemen Antifaschismus!

Ob am 13. Februar in Dresden oder beim AfD-Parteitag in Riesa, im Stadtrat, im Kiez, auf der Straße oder im Betrieb: Nazis stoppen wir nicht, in dem wir sie mit Diskussionsangeboten und Kompromissen

bezirzen. Nazis müssen wir auch nicht inhaltlich stellen. Neonazistische Ideologie und ihre Vertreter*innen müssen blockiert, sabotiert und in ihrer Arbeit behindert werden wo es nur geht.

Wir stehen für eine Gesellschaft ohne Angst, ohne Konkurrenzdruck und

Normen, die uns ständig sagen, wie wir zu sein haben. Ohne mörderische

Grenzen und ohne Berge von Reichtum Seite an Seite mit himmelschreiender

Armut.

Solidarisch. Antifaschistisch. Unbequem.