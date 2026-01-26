Berlin: Paste-ups anlässlich des Aktionstages für Kobane geklebt

Vor elf Jahren am 26. Januar 2015 wurde nach monatelangen Kämpfen die Stadt Kobane vom Terror des sogenannten IS befreit. Gemeinsam konnten die Selbstverteidigungskräfte YPJ und YPG sowie die Bevölkerung vor Ort, unterstützt von weltweiter Solidarität, die grausamen Angriffe abwehren und Stück für Stück die Dschihadisten zurückdrängen. Heute ist Kobane und das gesamte Projekt der demokratischen Selbstverwaltung existenziell bedroht. Von der Türkei unterstützte jihadistische Milizen und Truppen der sogenannten syrischen Übergangsregierung greifen Rojava an. Kobane ist umzingelt.

Die USA, die EU und Deutschland unterstützen die reaktionären und islamistischen Kräfte und verfolgen ihre eigenen Interessen in Syrien. Die Unterstützung des neuen syrischen Regimes soll den imperialistischen Mächten Einfluss in der Region und Zugriff auf Ressourcen sichern. Ahmed al-Sharaa, auch bekannt als „Jolani“ der Anführer islamistischer Milizen und selbsternannter Übergangspräsident Syriens, wurde von Bundeskanzler Merz zum Staatsbesuch nach Berlin eingeladen. Der NATO-Partner Türkei wird von Deutschland mit Waffen beliefert. Deutschland ist somit Mittäter beim Krieg gegen Rojava.

Rojava steht für demokratische Rätestrukturen, für Frauenbefreiung, Ökologie und ein multi-ethnisches Zusammenleben. Lasst uns die Rojava-Revolution gegen das syrische Regime und den Imperialismus der Nato-Staaten verteidigen!

Hoch die internationale Solidarität! Biji berxwedana Rojava!

Video von der Aktion:

https://archive.org/details/rojava_2026_past_up