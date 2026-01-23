MUC: burn all prisons - free all antifas
In Solidarität mit allen von Repression betroffenen Antifas und unter Berücksichtigung des Prozesses gegen Maja liefen in München mehrere Soliaktionen.
A) Große Parole an der Außenmauer des Nymphenburger Parks, gut sichtbar von den vorbeifahrenden S-Bahnen: "FREE MAJA" und "FREE ALL ANTIFAS", siehe Foto 1 und 2
B) S-Bahn Train besprüht mit der Parole "FREE MAJA - NAZIS JAGEN - 13.12", siehe Foto 3
C) Parolen am Hochhaus gegenüber 1860er Stadium (sichtbar aus dem Stadium): "BURN PRISONS - FREE MAJA", siehe Fotos 4, 5, 6
D) Parolen am bayerischen Landtag, siehe Foto 7 und BR-Artikel: https://www.ardmediathek.de/video/br24/bayerischer-landtag-mit-politisch...
E) Im gesamten Stadtgebiet Parolen, wie "Burn all prisons - Free Maja", "161", "Free Hanna", "free all antifas"
to be continued... start actions!