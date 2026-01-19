Nussir ist ein Berg, keine Mine! - Aufruf zum Handeln gegen die „Nussir-Mine“ über den liberalen Umweltschutz hinaus im norwegisch besetzten Sápmi

1. WAS IST DAS?

Dies ist ein globaler Aufruf zum Handeln gegen die Kupfermine, die derzeit in Riehpovuotna (von den Kolonisatoren „Repparfjord“ genannt) im norwegisch besetzten Sápmi gebaut wird. Das kanadische Unternehmen Blue Moon Metals (BMM) – vollständiger Eigentümer des Minenbetreibers Nussir ASA – ist durch den Bau von zwei Kupfer- und Edelmetallminen in der Region aktiv an der Kolonisierung des anzestralen Landes der Sámi beteiligt. Dies ist Teil einer raschen Ausweitung des Extraktivismus von Unternehmen, die sich aus dem Critical Minerals Act der EU ergibt, da die „Nussir-Mine“ als „strategisches Projekt“ bezeichnet wurde, das große Landnahmen ermöglicht und jeglichen Umwelt- oder indigenen Landschutz im Rahmen eines sogenannten „grünen Übergangs“ durchschneidet. Weitere Informationen zur Geschichte des Landes und den zahlreichen von den Sámi geführten Kämpfen findet ihr in den späteren Abschnitten.

2. WAS KANN GETAN WERDEN?

Neben dem Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir treibt BMM derzeit zwei weitere Brownfield-Polymetallprojekte voran: das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt Nye Sulitjelma Gruver (NSG) in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt BMM in Kalifornien. Alle drei Projekte befinden sich innerhalb der bestehenden lokalen Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromnetzen, Eisenbahnen und/oder früherer extraktivistischer Projekte. Dies macht sie für Investoren attraktiv, aber auch für diejenigen, die intervenieren möchten, leichter zugänglich.

Im Dezember 2025 wurde die erste Phase des Nussir-Minenprojekts mit der Sprengung eines Eingangsstollens durch den Berg abgeschlossen. Die nächste Phase umfasst die Vorbereitung der Oberflächenbereiche, was mehr Aktivität über der Erde und rund um die Mine bedeutet. Dies ist ein entscheidender Moment, da BMM nun auf viel mehr Investitionen angewiesen ist, um seinen Betrieb weiterzuführen. Machen wir uns dies also zu einer albtraumhaften Aufgabe! Wir glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Kampf zu gewinnen, wenn wir unsere Angriffsmöglichkeiten erweitern und den Kampf internationalisieren. Wir möchten weder eure Mittel noch eure Ziele definieren. Handelt so, wie es zu euren vorhandenen Fähigkeiten passt. Dabei kann es sich um die Organisation einer Blockade, einen Bannerabwurf oder ein Solidaritätsfoto handeln, bei dem gleichzeitig die Notwendigkeit der Maßnahmen mit der größten materiellen Wirkung in dieser Zeit betont wird. Wir freuen uns über eure Kreativität und Erfahrung und hoffen, viele verschiedene Ansätze auf allen Arten von Plattformen zu sehen.

HAUPTINVESTOREN:

Dies sind die Hauptziele, auf die wir Druck ausüben sollten.

- Hartree Partners LP hat zusammen mit der Tochtergesellschaft Oaktree Capital Management 140 Millionen US-Dollar in das Nussir-Bergbauprojekt in BMM investiert und ist einer der größten Investoren in BMM. Sie haben Niederlassungen auf der ganzen Welt in New York City, Istanbul, London, Genf, Hamburg, Oslo, Kapstadt, Dubai, Shanghai, Melbourne, Mexiko-Stadt, Santiago, Lima, Houston, St. Louis, Washington DC, Tokio und Toronto.

- Oaktree Capital Management verfügt über Niederlassungen in Stockholm, London, Frankfurt, Amsterdam, Luxemburg, Zürich, Paris, Madrid, New York, Los Angeles, Dallas, Houston, Sydney, Singapur, Dubai, Peking, Mumbai, Hyderabad, Hongkong, Seoul, Shanghai.

- Monial Norwegian LLC, im Besitz der Familie Holta, besitzt 10 % der Anteile an Blue Moon Metals und 32 % (6,74 Mio. NOK) an Nussir ASA. Das Büro befindet sich außerhalb von Oslo.

WEITERE WICHTIGSTE MITARBEITER/UNTERNEHMEN BETEILIGT:

Beteiligt euch daran, je nachdem, wo ihr euch befindet und was für euch möglich ist.

- Wheaton Precious Metals betreibt und investiert in Bergbauprojekte und trägt als strategischer Aktionär 3 % der Finanzierung von BMM bei. Wheaton hat Niederlassungen in Vancouver, auf den Cayman-Inseln und in Luxemburg.

- Altius Minerals Corporation ist ein 2 %-Aktionär und ein kanadisches Unternehmen, das Lizenzgebühren für 12 Minen besitzt, die Kali und „hochreines“ Eisenerz, Gold und Basis- und Batteriemetalle produzieren, sowie 13 Projekte für erneuerbare Energien weltweit. Die Erkundung weiterer möglicher Bergbauaktivitäten im schwedisch besetzten Sámpi erfolgt derzeit durch das in Kanada ansässige Mineralexplorationsunternehmen Gungnir Resources rund um Knaften. Ihre Büros befinden sich in St. John's, Neufundland, Labrador und Surrey, Kanada.

- Baker Steel Resources Trust (BSRT) ist eine in Guernsey registrierte Investmentgesellschaft. BSRT hält 7,5 % der Anteile an BMM. Eigentümer ist Baker Steel Capital mit Niederlassungen in London und Perth.

- WG-Wergeland Group ist ein norwegisches Investmentbüro mit Beteiligungen im maritimen und industriellen Sektor und einem strategischen Anteilseigner von 5 % an BMM. Sie sind eine wichtige Basis für die norwegischen Aktionäre und sorgen als „vertrauenswürdiger Investor auf dem europäischen Markt“ für wirtschaftliche Stabilität. Standorte in Dalsøyra und Sløvåg.

- LNS AS (Leonhard Nilsen og Sønner AS) ist ein norwegisches Unternehmen, das vor Ort den Tunnel gräbt, Straßen baut und Kasernen baut. Sie sind ein strategischer Anteilseigner von 3 % an BMM mit Niederlassungen in Risøyhamn und Andøya. Die größten Eigentümer von LNS sind:

- 28,59 % Tuncomp AS, Beratung (Risøyhamn)

- 21,6 % Malmat Invest AS (Narvik)

- 20 % Hospitality Invest Capital AS, Elektroinstallation (Oslo)

3. WARUM WIR JETZT HANDELN MÜSSEN

Genau wie andere Projekte, die derzeit versuchen, Sápmi zu kolonisieren (z. B. die North Bothnia Line Railway, Beowolfs Gállok-Eisenerzmine, LKABs Per Geijer-Bergbauerweiterung in Giron, 420-kV-Stromleitungen), ist die „Nussir-Mine“ immer noch leicht verwundbar. Die Fertigstellung hängt von noch fehlendem Kapital sowie von unvollendeten oder nicht vorhandenen Infrastrukturen ab. Während also jede Form des Angriffs die vollständige Verwirklichung dieser Projekte schwächt, wird der Erfolg eines solchen Projekts auch die Tür für vielen weiteren Landraub und die Vollendung der kolonialen Expansion des weiß-supremazistischen Norwegens und Europas auf dem Kontinent öffnen.

Im Fall von Riehpovuotna können wir bereits erkennen, wie Nussir ASA danach strebt, in die Fußstapfen von LKAB in Giron, dem von Schweden besetzten Sápmi, zu treten. Dort verwandelte sich ein ganzes Dorf in einen Unternehmensalbtraum, in dem nicht nur Rentierzuchtgebiete verloren gingen, sondern auch das Stadtzentrum und mehrere Häuser aufgrund der durch den Bergbau verursachten Bodensenkungen umgesiedelt werden mussten. Derzeit erkundet Nussir ASA das Potenzial von Platin- und Palladiumvorkommen, um das aktuelle Bergbauprojekt möglicherweise auf die gesamte Region auszudehnen. Um ihren Einfluss zu erhöhen und die künftige Kontrolle über die Gebiete zu sichern, planen sie außerdem die Finanzierung lokaler Startups (z. B. Alessa AS, siehe Ziele unten) und Hausbesitzer.

ABER: Um ihre Kolonialfantasien zu verwirklichen, muss Nussir ASA noch Gelder beschaffen und wird im März 2026 eine endgültige Investitionsentscheidung treffen. Sie werden im April 2026 an die NASDAQ gehen und die Aktien des Unternehmens zum Kauf an der Börse anbieten, auch um sich mehr Kapital und Finanzierung zu sichern. Kurz gesagt: Die Infrastrukturen des heutigen Kolonialismus werden jetzt aufgebaut und finanziert und müssen daher jetzt angegriffen werden. Aus diesem Grund drängen wir darauf, dass Aktionen von Januar bis März durchgeführt werden, auch wenn ein größerer Druck erforderlich sein wird, um künftigem Extraktivismus in der Region entgegenzuwirken.

4. KURZ ZUR GESCHICHTE DER SÁMI

Die Sámi sind das indigene Volk, das zusammen mit anderen Minderheiten seit mehreren tausend Jahren in der Region Sápmi lebt. Heute umfasst Sápmi weite Gebiete im Norden Norwegens, Schwedens, Finnlands und der Kola-Halbinsel in Russland.

Der traditionelle Lebensunterhalt und das Überleben der Sámi umfassen hauptsächlich Rentierzucht, Fischerei und Jagd, die vom Zugang zu großen Gebieten abhängig sind und gleichzeitig eine wechselseitige, nicht ausbeuterische Beziehung zu diesen Gebieten pflegen. Seit Hunderten von Jahren standen (und stehen) diese traditionellen Aktivitäten unter ständigem Druck durch Landraub und Zerstörung im Zusammenhang mit dem Bau immer neuer Hütten und Straßen, Stromleitungen, Windkraftanlagen, Wasserkraftwerken, Datenzentren, Städten, Tourismus usw.

Siedler haben auch die traditionelle Lebensweise der Sámi und anderer Minderheiten durch religiöse Indoktrination und Assimilation, Zwangssiedlungen, Kinderdiebstahl, Zwangssterilisierung, Versklavung und die Einführung kapitalistischer Wirtschaftssysteme gewaltsam unterdrückt, was sie immer mehr zu sogenannten „modernen“ Lebensweisen drängt. Das ist die hässliche Wahrheit, die wir vergessen, wenn wir beim Thema Kolonialismus nur an nordamerikanische Internate auf Turtle Island und Kautschukplantagen denken. Die Sámi sind einer vielschichtigen Unterdrückung ausgesetzt, die viele Ebenen hat, die es wert sind, betrachtet zu werden.

Dieser Text wird sich jedoch auf die materiellen Aspekte der kolonialen Expansion und der beschleunigten Ausbeutung konzentrieren, die durch multinationale Kooperationen und ihre „demokratischen Prozesse“ zur Ausbeutung des Landes im Interesse des „Grünen Übergangs“ aufgezwungen wird.

5. „GRÜNER“ KOLONIALISMUS IN SÁPMI

Die „Nussir-Mine“, die sich auf den anzestralen Territorien mehrerer samischer Gemeinschaften befindet, wird es unmöglich machen, traditionelle samische Praktiken fortzusetzen. Bemerkenswerterweise verkörpert der Name des Unternehmens selbst kolonialen Diebstahl und Gewalt, da „Nussir“ der traditionelle nordsamische Name für den Berg ist, den die Maschinen und das Dynamit von Nussir ASA derzeit verschlingen.

Daher präsentiert dieses Projekt eine (von vielen) der neuesten Manifestationen der weiß-supremazistischen kolonialen Expansion von Norwegen und Europa, die sich direkt vor unseren Augen in Sápmi abspielt. Alle diese Projekte sind dadurch verbunden, dass sie kritische Förderinfrastrukturen sind, die für die Bewältigung des sogenannten „Grünen Wandels“ erforderlich sind.

Was in Riehpovuotna passiert, ist ein weiteres grausames Beispiel, das ein für alle Mal klarstellen sollte, dass sogenannte erneuerbare Energietechnologien tatsächlich aus nicht erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und mit leistungsstarken Maschinen für fossile Brennstoffe hergestellt werden. Wir weigern uns, sie Wind- oder Solarparks zu nennen. Wir weigern uns, sie „Wälder“ zu nennen. Es handelt sich um Kolonialindustrien, Fabriken und Plantagen. Wind, Sonne, Biomasse sind alles nur neue Wege, um den tödlichen Einfluss der industriellen Zivilisation auf die Welt aufrechtzuerhalten. Als schicke und gut vermarktete Produkte vermitteln sie die Illusion von Veränderung, während sie in Wirklichkeit eine Gesellschaft ernähren, die sich von der Zerstörung anzestraler Lebensweisen ernährt. Die weltweite Nachfrage nach „grüner Energie“ führt nicht zu weniger Verbrauch, sondern bedeutet vielmehr eine Explosion des Gesamtenergieverbrauchs und die Notwendigkeit, wichtige Mineralien zu gewinnen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Es ist ein Wettlauf nach oben, und daher ist der „Grüne Übergang“ ein militarisierter Stellvertreterkrieg, der zwischen mächtigen Nationalstaaten um die Kontrolle über die Energieinfrastrukturen und die Wirtschaft der Welt ausgetragen wird. Stattdessen stoßen diese extraktivistischen Projekte vor Ort überall auf Angriff und Widerstand. Wir weigern uns, Sápmi zu einem leichten Ziel zu machen.

6. GESCHICHTE DES WIDERSTANDS IN RIEHPOVUOTNA

Die Region um Riehpovuotna hat eine lange Geschichte des Widerstands gegen dieses und ähnliche Projekte hinter sich und war insbesondere von großen Protesten im Zusammenhang mit dem Wasserkraftwerk Áltá in den 1970er und 80er Jahren geprägt.

Aus diesen Kämpfen entstand eine autonome Bewegung mit dem samischen Widerstandsaufruf „ČSV!“. (Čájet Sámi Vuoiŋŋa!/„Zeige den samischen Geist!“) und die Forderung, die Sprachen, die Kultur und das Land zurückzuerobern, die durch die Kolonialisierung gestohlen wurden. Dies führte letztendlich zu einer Reihe gesellschaftlicher Reformen, wie staatlicher Investition in die Kulturproduktion und der Schaffung der Sámi-Parlamente sowie anderer Formen der „Anerkennung“, allerdings ohne die materielle Transformation, die zur Beendigung der jahrhundertelangen Enteignung erforderlich war.

Bergbauaktivitäten in der Finnmark reichen mindestens bis ins Jahr 1826 zurück. Die erste Mine in Riehpovuotna wurde 1905 eröffnet. Von 1972 bis 1979 versprach das Bergbauunternehmen Folldal Verk der Gemeinde Reichtum, wurde aber acht Jahre später geschlossen und hinterließ einen vernarbten Berg, kranke Rentiere und giftige Rückstände im Fjord, die Fische vergifteten und zu Missbildungen führten. Aktuelle Pläne sehen erneut vor, jährlich zwei Millionen Tonnen Bergbauabfälle in den geschützten Lachsfjord zu kippen.

Während im Laufe der Generationen des Widerstands gegen den skandinavischen Kolonialismus aggressivere Aktionen stattfanden, versuchte das samische Volk lange Zeit, sich auf den kolonialen rechtlichen Wegen und „demokratischen Prozessen“ zurechtzufinden. Dazu gehörten Gespräche mit Politikern und Unternehmen, die Teilnahme an friedlichen Aktionen sowie die Einreichung von Klagen und Fällen bei der Justiz. Alles, was sie bekommen haben, sind schwache Kompromisse und eine Regierungsinstitution, die die „Wahrheit“ über die schrecklichen Fehler des norwegischen Staates dokumentiert und Wege für eine oberflächliche Versöhnung vorschlägt, während die materielle Kolonisierung wie bisher weitergeht und sich sogar beschleunigt. Im Fall Fosen entschied der Oberste Gerichtshof Norwegens, dass die Windkraftanlage traditionelle Rentierzuchtgebiete zerstört und Menschenrechte verletzt habe. Dennoch ist diese immer noch in Betrieb und es besteht keine Absicht, die Anlage abzubauen. Wie die ehemalige Präsidentin des norwegischen Sámi-Parlaments, Aili Keskitalo, sagte, sind diese Prozesse absichtlich als eine Form endloser Ablenkung konzipiert, bei der sie „uns mit Dialog töten können“.

Dieser Aufruf zum Handeln ist ein Versuch, den dogmatischen Ansatz des liberalen Umweltschutzes, der vom Staat, NGOs, gemeinnützigen Organisationen und anderen relevanten Akteuren vertreten wird, zu diversifizieren und über ihn hinauszugehen. Unter den Sámi, nicht-indigenen Einheimischen und Unterstützern entsteht bereits ein starker Wunsch den Widerstand zu erweitern und zu diversifizieren. Wir müssen unsere Vorstellung davon neu entwickeln, was möglich, notwendig und legitim ist, um diese koloniale Expansion in all ihren Dimensionen zu stoppen. Wir brauchen diese Vorstellungskraft, denn wir können das Haus des Kolonisators nicht mit seinen eigenen Werkzeugen zerstören. Wenn wir der „grünen“ Kolonialmaschinerie mehr als nur Dellen hinterlassen wollen, müssen wir eine Vielzahl von Ansätzen miteinander verknüpfen und ein Netz aus Affinitäten, Taktiken und Angriffen spinnen. Wir müssen mit den Mitteln kämpfen, die jede*r von uns für richtig hält, und unsere Kreativität, Fähigkeiten und Erfahrung einsetzen. Gegen Investoren, Auftragnehmer, Infrastruktur, Politiker, Geräte und Maschinen. Widerstand gegen die „Nussir-Mine“ ist (oder sollte) Widerstand gegen die weiße Vorherrschaft und den Siedlerkolonialstaat (sein). Wie soll dieser Kampf sonst erfolgreich sein, wenn er ausschließlich innerhalb der vom Kolonialsystem gesetzten Gesetze und Grenzen stattfindet?

7. WER SIND „WIR“?

Dieses Kommunique wurde von einer losen Gruppe von Menschen verfasst. Einige von uns, die sich entschieden haben, dies zu schreiben, sind Nicht-Indigene, andere sind Indigene. Einige von uns identifizieren sich als Anarchisten. Wir alle teilen den Wunsch, Herrschafts- und Zerstörungssysteme abzubauen, wie sie derzeit in Sápmi die koloniale Plünderung durchsetzen.

Wir haben unsere eigenen Gründe zum Handeln gefunden und laden euch ein, dasselbe zu tun. Wenn unser Kampf in einer Beziehung verwurzelt ist – zum Land, zu den Menschen, die am stärksten betroffen sind, zu den spirituellen Bereichen – neigt er dazu, Respekt und von Liebe erfüllten Widerstand hervorzurufen; Während die Kämpfe, die auf reiner Politik oder der Freude daran, etwas kaputt zu machen, basieren, oft rettungssüchtig (engl. saviouristic) sind.

Wir möchten nicht im Namen des gesamten sámischen Volkes sprechen, die Lebensweisen der Ureinwohner romantisieren oder ihre Kämpfe für unsere symbolisieren. Wir unterstützen die Ansprüche der Sámi auf Autonomie und Freiheit und wollen eine Geschichte verstehen und anerkennen, die zu Teilen ausgelöscht wurde. Wir hoffen und streben nach Zusammenarbeit, sich kreuzenden Wegen und gegenseitigem Respekt als Komplizen, um diesem anhaltenden gewaltsamen Extraktivismus und der unersättlichen Zerstörung entgegenzutreten. Vereinfacht gesagt glauben wir, dass wir alle zusammenarbeiten sollten, denn die Befreiung jedes Einzelnen ist eng verbunden.

Bitte lest mehr über indigene und anarchistische Kritik am Aktivismus in unserem Literaturbereich.

8. ZUSÄTZLICHE LITERATUR UND LINKS

STRATEGISCHE DISKUSSIONEN ZU VIELFALT UND ANGRIFF

- Peter Gelderloos, The Failure of Non-Violence https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-the-failure-of-...

- Targets that exist Everywhere https://ia903104.us.archive.org/24/items/ZineArchive/Targets_That_Exist_...

- Zündlappen, Targets that do not exist anywhere else https://archive.org/download/ZineArchive/zundlappen-README.pdf

INSPIRIERENDE KÄMPFE

- Gegen die Nordbottnische Linie im schwedisch besetzten Sápmi https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-train-to-nowhere

- Schwedisches Northvolt in Montérégie (Deutsch)

- https://switchoff.noblogs.org/post/2024/05/07/doppelter-angriff-auf-gepl...

- https://switchoff.noblogs.org/post/2024/01/29/sabotage-auf-dem-northvolt...

- Gegen die Lithiumminen in Barroso (Portugiesisch)

- https://www.jornalmapa.pt/2023/11/20/desastres-ambientais-conflitos-e-co...

- https://barrososemminas.org/

- NO TAV

- https://www.infoaut.org/english/a-short-intro-to-the-no-tav-movement

- https://www.notav.info/ (Italienisch)

- No Al Tren Maya-Solidaritätsaktion in Berlin

- https://actforfree.noblogs.org/2022/04/01/berlin-Germany-sabotage-of-rai...

- https://actforfree.noblogs.org/2024/03/14/berlin-Germany-sabotage-of-a-h...

- https://actforfree.noblogs.org/2022/11/23/athensgreece-take-responsibili...

ÜBER DAS SEIN EINES NICHT-INDIGENEN KOMPLIZEN

- Settlers on the red road, Tawinikay https://theanarchistlibrary.org/library/tawinikay-settlers-on-the-red-road

- Accomplices Not Allies, Indigenous Action https://theanarchistlibrary.org/library/indigenous-action-accomplices-no...

- Water falling on Granite https://archive.org/download/zines-eco-defense/Water_Falling_on_Granite.pdf

ÜBER DIE KÄMPFE DER SÁMI

- Informationen zum Fall Nussir (norwegisch) https://nussir.info/

- Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North, Gabriel Kuhn, PM Press, 2020

- No mine in Gállok: Ecocide and colonialism in Swedish-occupied Sápmi, Kolonierna.se 2023 https://kolonierna.se/gallokbooklet/

- “You Can Kill Us with Dialogue:” Critical Perspectives on Wind Energy Development in a Nordic-Saami Green Colonial Context, Eva Fjellheim, https://www.researchgate.net/journal/Human-Rights-Review-1874-6306/publi...

- Decolonize Sápmi Infotour https://decolonizingsapmitour.noblogs.org/resourcen/

ÜBER GRÜNE LÜGEN UND AKTIVISMUS

- Koloniale Infrastruktur (Website mit Informationen zu vielen Kolonialprojekten im schwedisch besetzten Sápmi) https://kolonialinfrastruktur-noblogs-org.translate.goog/norrbotniabanan...

- The ‘Green’ Farce - Everywhere and Nowhere Else, Anonymous & Return Fire https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-return-fire-the-green-...

- Give Up Activism Zine https://theanarchistlibrary.org/library/andrew-x-give-up-activism

- This System Is Killing Us, Xander Dunlap https://www.plutobooks.com/product/this-system-is-killing-us/