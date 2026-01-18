Neo-Nazis Bei "Bawü steht auf" 17.01.2026 pforzheim

Am 17.1.2026 wurde von der Organisation „Baden-Württemberg steht auf“ zu einer Kundgebung mit anschließendem Demozug durch die Pforzheimer Innenstadt aufgerufen. Die Laufroute, ebenso wie der Anmelder Andrzej Szubert sind in Pforzheim seit Entstehen der Montagsdemos zu Zeiten der Coronapandemie bereits bekannt. Szubert versuchte in jüngerer Vergangenheit auch schon durch Aktionen wie eine Palästinademo Aufmerksamkeit auf seine anhaltenden, schlecht besuchten laufenden Montagsdemonstrationen zu ziehen und neues Publikum für diese zu gewinnen.

Die Demonstration am 17.1 lockte unter durch Forderungen nach Frieden und Bargeld nicht nur das übliche Klientel an rechten Schwurblern und Verschwörungstheoretikern an.

Aufgerufen und mobilisiert wurde unter anderem auch von der Pforzheim Revolte zu besagtem Event.

Von rund 200 Teilnehmern, kann von mindestens 15-20 Neonazis ausgegangen werden, die erkennbar, gemeinsam, den hinteren Teil der Demonstration abdeckten.

Die beigefügte Fotostrecke zeigt, die aus unserer Sicht zumindest fragwürdigen bis offen erkennbar rechtsmilitant und nationalsozialistisch bzw. faschistisch gesinnten Personen. Neben Akteuren, die wir bereits kennen und uns bereits in der Vergangenheit aufgefallen sind, gesinnen sich auch solche Nazis, die wir noch nicht identifizieren konnten.

Falls jemandem Personen auf den Fotos bekannt vorkommen und oder identifiziert werden können, bitte kommentieren und an uns weiterleiten!

Am 21.2.2026 wird von den selbigen Veranstaltern wieder zu einer rechten Schwurbeldemo mobilisiert. Zwei Tage vor dem historischen Gedenktag der Bombardierung Pforzheims, vermuten wir dass sich auch weitere Nazis einer solchen Demo für ihre eigenen Zwecke anschließen und mit den übrigen Akteuren vernetzen werden. Auch gerade deshalb, weil eine Demo für den 23.2 durch die Pforzheimer Innenstadt bereits im Sommer 25 von Akteuren unter anderem der NPD groß angekündigt würde.

Wir können und müssen daher zu einer größeren Gegenaktion mobilisieren und aufrufen, um den Faschos nicht die Straße zu überlassen!

Nie wieder Faschismus!

Nie wieder Krieg!