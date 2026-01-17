AUFRUF ZUR SOLIDARITÄT MIT DEM INHAFTIERTEN STUDIERENDEN DER UNAM (MEXIKO STADT)

Am 8. Januar 2026, wurde in Mexiko Arturo Lugo Macías von Beamten der Generalstaatsanwaltschaft der Republik (Fiscalía General de la República - FGR) festgenommen. Begründet wird die Festnahme mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung, die er im Rahmen der Ereignisse vom 5. April 2020 in der UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) begangen haben soll. Damals besetzten Studierende das Verwaltungsgebäudes „El Cubo” in Reaktion auf die Untätigkeit der UNAM nach der Bekanntmachung von sexuellen Belästigungung auf dem Campus. Mit der Besetzung sollte, in Zeiten der Pandemie, ein Zufluchtsort für feministische und studentische Organisationen geschaffen werden. In der Nacht des 5. April 2020 wurden die Genoss*innen der Besetzung durch Schlägertrupps (Porros), die von der UNAM finanziert wurden, gewalttätig angegriffen. Dabei wurde mehrere Genoss*innen, darunter auch Arturo, körperlich und sexuell angegriffen und erlitten teils schwere Verletzungen. Arturo selbst erlitt Verbrennungen dritten Grades und weitere Verletzungen, die ihm beinahe das Leben kosteten. Mit der Festnahme von Arturo sollen nun die Betroffenen des damaligen Angriffs zu Schuldigen gemacht und organisierte Studierende gegen geschlechtsspezifische Gewalt eingeschüchtert werden. Es handelt sich um einen Akt der Repression gegen die aktivistische Studierendenschaft der UNAM.

Wie bereits der Fall des kürzlich in Haft verstorbenen Yorch Esquivel, einem anderen Studierenden der UNAM, zeigt, droht auch Arturo ein politisch motiviertes und fingiertes Verfahren, dass sein Leben bedroht.

Der Fall bekommt in Mexiko mehr und mehr Aufmerksamkeit und uns erreichen Aufrufe zur internationalen Solidarität. Viele deutsche Universitäten haben Beziehungen zur UNAM. Werdet aktiv, teilt die Nachricht und spendet auch gern auf das unten genannte Konto. Die Genoss*innen und Gefährt*innen sind über jede Hilfe dankbar und bitten explizit um internationale Aufmerksamkeit um den Fall. Teilt auch gern die angehängten Bilder.

In Kürze wird ein längerer Bericht übersetzt und hochgeladen werden.

WIR FORDERN, dass die UNAM alle erhobenen Anklagen gegen Arturo und andere Studierende unverzüglich zurückzieht. WIR MACHEN DIE BEHÖRDEN DER UNAM UND DER FGR VERANTWORTLICH für die physische und psychische Unversehrtheit von Arturo Lugo Macías. Wir werden nicht zulassen, dass Selbstverteidigung gegen patriarchale und gewalttätige Übergriffe kriminalisiert wird. FREIHEIT FÜR ARTURO LUGO MACIAS!

