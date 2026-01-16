internationaler Aktionstag für Maja - Soligrüße aus Jena

Wir haben uns heute zum internationalen Aktionstag für Maja spontan versammelt um ganz klar unsere Solidarität mit Maja und allen anderen Angeklagten im Budapest-Komplex zu zeigen. Free Maja! Free All Antifas!

Am 4. Februar soll vorraussichtlich das Urteil gegen Maja gefällt werden. Ein faktenbasiertes Verfahren war nicht gegeben und lässt auch kein derartiges Urteil erwarten. Bis heute ist Maja immer noch nicht nach Deutschland zurückgeholt worden. Wir wissen, dass das Urteil einschüchtern soll. Wir wissen, dass wir uns nicht auf den sogenannten Rechtsstaat verlassen können. Maja drohen bis zu 24 Jahre Haft.

Wir stehen an der Seite von Maja, wir stehen an der Seite aller Betroffenen des Budapest-Komplexes. Wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht kleinkriegen.

Freiheit für Maja, Freiheit für alle Antifas – für eine gerechte, solidarische und angstfreie Gesellschaft. Kommt zu den Kundgebungen am Tag der Urteilsverkündung und danach!