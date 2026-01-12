Zoll gegen Rote Hilfe und die ganze Szene
von: anonym am: 12.01.2026 - 20:58
Themen:
Der Zoll stellt Banken ein handliches Denunziationshandbuch zur Verfügung, andhand dessen angeblich einfach Geldwäsche- und "Terrorismusfinanzierungs"verdachtsfälle generiert werden können, wie kürzlich bei DKP, ABC DD uns Roter Hilfe zu sehen war.
Offizieller Titel: Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichenTerrorismusfinanzierung
Danach reichen diese Merkmale aus, um gleich mal unter Geldwäscheverdacht zu geraten:
- Die Kundin bzw. der Kunde trägt offensichtlich verbotene oder einschlägige Symbole am Körper.
- Es ist bekannt, dass gegen die Vertragspartei wegen einer möglichen Beteiligung an einer Straftat ermittelt wird bzw. wurde.
- Die Kundin bzw. der Kunde investiert in bzw. erwirbt eine Immobilie, die der Nutzung eines nicht eingetragenen oder eingetragenen Vereins dienen soll, der Bezüge zu einer extremistischen Organisation aufweist.
- Betreffend die gewählte Organisationsform wird Vereinen - im Vergleich zu Stiftungen und gemeinnützigen GmbHs - der Vorzug erteilt. Ein Spendensiegel ist nicht vorhanden.
- Wohlfahrtsorganisationen mit Verbindungen in Konfliktzonen oder benachbarte Regionen.
- Es erfolgen Zahlungen an Medienunternehmen oder Buchhandlungen, die Radikalismus, Extremismus oder Gewalt propagieren.
- Es ergeben sich Hinweise auf verbotene oder durch die Verfassungsschutzbehörden beobachtete Organisationen z.B. durch Spenden, Mitgliedsbeiträge oder Bestellungen.
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Ergänzungen
Wer Banken nutzt
In Zeiten, wo dezentralisiertes uns selbsverwaltetes Banking möglich ist, Antirepressionsarbeit über zentralisierte Banken laufen zu lassen, ist wild.