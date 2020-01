Neue rechte Gruppe aus Wesseling?

Über die letzten Monate sind Antifaschist*innen in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis, NRW) eine konstante und recht hohe Ansammlung an Stickern der IB und politaufkleber aufgefallen. Nachdem Bürger*innen das Problem in einer Stadt-Facebookgruppe angesprochen hatten, entschied sich die Stadtverwaltung, den kommunalen Ordnungsdienst wegen „Sachbeschädigung“ einzuschalten, um die Sticker mit den rassistischen, sexistischen, antisemitischen und sonstigen menschenfeindlichen Inhalten im Stadtteil Keldenich zu entfernen. (Selbstverständlich befinden sich die Aufkleber auf das gesamte Stadtgebiet verteilt.) Nach Erscheinen des unten verlinkten Artikels (16.05.2019) bei Radio Erft, fielen den Antifaschist*innen oft sehr nahe an besagten Aufklebern, selbstgeschriebene Sticker mit Aussagen wie: „Division Wesseling“ „Wir finden Dich“ „Division Wesseling braucht Dich“, oder Ähnlichem auf. Teils belustigt, teils besorgt über die Entwicklung der rechtsextremen wurde in den folgenden Monaten die Beobachtung gemacht, dass sich die Nazis schließlich ihren eigenen Sticker mit der Aufschrift „Division Wesseling“, versehen mit einem Totenkopf, designt und produzieren haben lassen.

Ausgelöst durch die Debatte rund um das Kinderlied des WDRs, fanden sich am 30.12.2019 und am 04.01.2020, für die Verbreitung ihrer Hetze, jeweils ca. 100 Menschen aus dem rechtsextremen bis rechtsradikalen Spektrum vor einem Gebäude des WDRs am Appellhofplatz 1 in Köln zusammen. Am 05.01.2020 fielen Antifschist*innen die Aufkleber besagter „Division Wesseling“ am Bahnsteig der U-Bahnstation Appellhofplatz (Gleis 1) auf. Nun liegt die Vermutung nahe, dass sich besagte Spinner aus der Kleinstadt an diesen Demos beteiligt haben.

Ob merkwürdiger Streich oder agierende rechtsextreme Gruppe bleibt abzuwarten, erwünscht wird aber ein erhöhtes Augenmerk auf diese Sticker oder Aktionen mit Erwähnung einer „Division Wesseling“. Dass es sich um Nazis handelt, sollte eigentlich außer Frage stehen, auch weil es kaum andere „Stickerparteien“ neben Antifa, rassistischen Inhalten oder Ultras des FC Kölns (wobei man die beiden Letzteren in Teilen als eine Partei bezeichnen kann, beide tolerieren sich dem Anschein nach gegenseitig) in Wesseling gibt.

Kämpferische Grüße.

