[KA] Rechte aus der Deckung holen! Besuch bei „Fahrrad Südstern“ Inhaber: Peter Koch (AfD)

Heute, am 12. Januar 2020, fand in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut der Neujahrsempfang der AfD-Franktion im Bundestag statt. Geladen wahren hochkarätige HetzerInnen der Partei. Der Protest vor Ort war ein gutes Zeichen dafür, dass die Rechten ihre Propaganda eben nicht unwidersprochen verbreiten können. Jedoch wie so oft bei solchen Protesten waren auch staatlichen Handlager vor Ort, um mit Gittern und Schlägertrupps den AfD‘lerInnen und ihre UnterstützerInnen eine möglichst störungsfreie Veranstaltung zu ermöglichen.

Deshalb haben sich im Anschluss an die Proteste in Neureut um die 20 AntifaschistInnen in der Innenstadt versammelt, um mit einer kleinen Sponti dem Ladengeschäft "Südstern Fahrrad" einen Besuch abzustatten. Der Besitzer und Inhaber des Ladens ist Peter François Koch, Mitglied der AfD Karlsruhe. Er war im August 2018 gemeinsam mit Aktivisten der Identitären Bewegung Baden an einem Angriff auf eine Demonstration der Seebrücke beteiligt. Das Geld, was er mit seinem bonzigen Fahrradladen verdient, wird sicherlich auch zu Teilen seinem Lieblingsverein – der AfD – zugute kommen.