Brandstiftung am AZ Mülheim

Die von der Feuerwehr hinzugerufene Polizei stellte fest, dass es sich um Brandstiftung handelt. Weitere Ermittlungsergebnisse sind bislang nicht bekannt.

Auch wir wissen nicht wer das AZ am 24.12.25 angezündet hat und wollen uns dazu auch nicht allzu tief in Spekulationen begeben. Wir beobachten aber natürlich seit Jahren einen gesellschaftlichen Rechtsruck, der sich auch in vermehrten Angriffen auf antifaschistische und linke Menschen und Strukturen äußert. Diese nehmen zuletzt leider auch im Ruhrgebiet wieder zu. Wir werden uns davon aber nicht einschüchtern lassen und uns weiter offen gegen Faschismus, Rassismus sowie andere Formen der Unterdrückung und für ein solidarisches Zusammenleben einsetzen. Nur gemeinsam können wir uns, unsere Zentren und Strukturen wirksam schützen.

Kein Tag ohne Autonomes Zentrum!

AZ Mülheim, 08.01.2026