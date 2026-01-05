Nach rechtem Angriff auf Zelle79 in Cottbus - "Wir müssen uns organisieren, um die Rechten zurückzudrängen!"

In der Nacht zum 30. Dezember wurde das alternative Hausprojekt Zelle79 in Cottbus angegriffen. Ein pyrotechnischer Sprengkörper explodierte direkt am Eingang, zerstörte Tür und Briefkasten, Glassplitter und Holz flogen mehrere Meter weit. Anwohnende hörten noch in 100m Entfernung die Explosion. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Zelle79 ist seit Jahren Ziel rechter Angriffe.

Die "Omas gegen Rechts" in Cottbus riefen noch am selben Tag zu einem solidarischen Schutz von Zelle79 auf, um insbesondere in der Silvesternacht die Menschen dort vor weiteren Naziangriffen zu schützen.

Über all das sprach Radio Dreyeckland am 05.01.2026 mit Pfarrer Lukas Pellio, dem Sprecher der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg.

Pellio betont, dass es nicht ausreiche sich auf die Polizei zu verlassen, sondern neben zivilgesellschaftlicher Solidarität sei es erforderlich, sich so zu organisieren, dass die Rechten Angst bekommen und sich nicht mehr weiter auszubreiten trauen.

Das Interview kann hier nachgehört werden.