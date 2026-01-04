[TÜ] Gegen den US-Imperialismus! Hände weg von Venezuela!

Wir wissen, die USA selber gehen ja auch sehr offen damit um, dass es nicht primär um den Kampf gegen Drogen geht, sondern um das venezolanische Erdöl sowie die Bekämpfung einer unbequemen Regierung aus dem beanspruchten "Hinterhof".

Wir stehen solidarisch an der Seite der Venezolaner:innen sowie der Bevölkerung in den USA, die gegen den Imperialismus des eigenen Landes vorgehen. Dabei verfallen wir aber nicht in hilflosen Rufen nach dem Völkerrecht. Kapitalisten und ihre Staaten ist das Völkerrecht nur wichtig, wenn es ihnen nützt. Überfallen sie oder ihre Verbündeten selber Staaten, verüben Gräueltaten oder machen sich eines Genozids schuldig, ist das Völkerrecht schnell vergessen.

Wir machen uns keine Hoffnung in diese Appelle an Merz, die UN und co. sondern bauen die eigene Seite auf, den Solidarität mit Venezuela heißt Kampf den USA, Kampf der NATO und Kampf dem westlichen Imperialismus!

Für den Sozialismus!