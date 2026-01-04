Gedenken an Devran 11.01.2026 im SO36/Berlin

Am Sonntag 11. Januar ab 16 Uhr (ab 15 Uhr für Flinta) wollen wir im SO36 unserer Freundin und Gefährtin Devran (Fatma) gedenken. Wir laden euch herzlich ein und wer möchte, kann sich gerne mit einem persönlichen Beitrag beteiligen. Wenn ihr etwas beitragen wollt, schreibt gerne an gedenken_an_devran@proton.me. Es wird Essen, Musik, Fotos und Beiträge zu Devran geben.

Devran hatte selbst zu Ihrer Geschichte und Ihren Kämpfen einen Text veröffentlicht:

https://kontrapolis.info/16708/

Ihre Tochter hat einen Nachruf verfasst:

https://kontrapolis.info/17154/

Hier ein weiterer Nachruf:

https://lotzerswelt.noblogs.org/post/2025/12/13/fuer-fatma/

Devran, du lebst in unseren Kämpfen weiter!

*english

“We remember Devran (Fatma), you were a fighter, interested, loving, attentive, broken but unbroken, and we cannot comprehend that you are gone. You will always be with us.”

On Sunday, January 11, starting at 4 p.m. (3 p.m. for Flinta), we want to remember our friend and comrade Devran (Fatma) at SO36. We cordially invite you to come and also participate with personal contributions, if you feel like it. If you would like to contribute something, please write to gedenken_an_devran@proton.me. There will be food, music, photos, and contributions about Devran.

Devran herself published a text about her story and her struggles:

https://kontrapolis.info/16708/

Her daughter has written an obituary:

https://kontrapolis.info/17154/

Here is another obituary:

https://lotzerswelt.noblogs.org/post/2025/12/13/fuer-fatma/

Devran, you live on in our struggles!