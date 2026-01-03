21 Jahre in Isolationshaft- Mitten in Deutschland

"Ich bleibe immer auf mich zurückgeworfen", so Christian im Interview

Christian Bogner ist 70 Jahre alt, seit über 21 Jahren sitzt er in Isolationshaft. Mehrfach in den vergangenen 50 Jahren erfolgreich aus Gefängnissen geflohen, wurde er nach seiner letzten Flucht am 26. Oktober 2004 aus der JVA Lübeck nur Tage später festgenommen. Weil er während der Flucht einen Menschen getötet haben soll, wurde Christian Bogner zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen dieser Verurteilung läuft zur Zeit ein Wiederaufnahmeantrag. Seit seiner Festnahme Ende Oktober 2004 wird er von der Justiz in Sicherheitsstationen in Einzelhaft gehalten.

Seine Situation wirft zentrale Fragen auf: Wie viele Jahre ohne echten sozialen Kontakt sind psychisch und körperlich verantwortbar? Studien bezeichnen extrem lange Isolation als traumatisierend, manche Expert*innen sprechen bei langjähriger Einzelhaft von Folter. Wie wirkt sich extrem lange Isolation auf Menschen aus?

Wie hat die langjährige Isolation Christian Bogners Erleben verändert, wie schaut er aus seiner Zelle in der JVA Oldenburg, auf sich selbst und auf das Thema Isolationshaft?

Das Interview kann hier angehört werden.

Wer ihm schreiben möchte:

Christian BOGNER

z.Zt. JVA

Cloppenburger Straße 400

26133 Oldenburg

Anmerkung:

Am 15.12.2025 hat RDL ein Interview mit Hauke Kröger geführt über dessen Bachelor-Arbeit zu jahrzehntelanger Isolationshaft in Deutschland. Kröger untersuchte in seiner Arbeit u.a. den Fall von Christian Bogner. Eine Rezension der Bachelorarbeit mit Link zum PDF der Arbeit findet sich hier.