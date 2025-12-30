GLS BANK - Gegen Linke Strukturen Bank

heute mittag sind wir spontan zur GLS Bank.

G egen

L inke

S trukturen

Bank

steht nun in großen buchstaben für alle verständlich auf der fassade. die gls bank ist nicht so heilig wie sie tut und seit den kontosperrungen von der roten hilfe dem abc dresden und der kpd müssen wir sie aktiv unter druck setzten damit die scheiss repression und das debanking aufhört. wir sind übelst schlecht gelaunt und bleiben das auch bis alle kontosperrungen aufgehoben sind! p.s. die volksbank hängt eng mit der gls bank zusammen, die taz hat ihre konten, ebenso wie die bio company bei der gls bank. just sayin ;)