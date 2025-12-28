Brüssel: Festnahme und U-Haft für unseren Gefährten T.

Es spielt keine Rolle, wer versucht hat, diese Bullenwagen in Brand zu setzen - die Frage der Schuld oder Unschuld obliegt denen, die ein Strafgesetzbuch anstelle eines Herzens haben.

Es ist ärgerlich zu wissen, dass der Staat eine Person als Geisel genommen hat, aber es ist erfreulich zu wissen, dass sich manche nicht damit abfinden und das bekämpfen, was ein freies Leben verhindert.

Solidarität mit T.

Nieder mit dem Staat, den Bullen und allen Gefängnissen.

Aus der Presse:

Verdächtiger nach Brandstiftung an drei Polizeiautos in Ixelles festgenommen

10. November 2025

Ein Mann wurde nach dem Brand von drei Polizeiautos in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Polizeistation von Ixelles unter Arrest gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft Brüssel am Mittwoch mit. Der Verdächtige wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung an beweglichen Gütern in der Nacht angeklagt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3:50 Uhr vor der Polizeistation in der Rue du Collège. Drei Dienstfahrzeuge wurden fast gleichzeitig in Brand gesetzt. Eine Streife der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Ixelles, die sich in der Nähe befand, entdeckte die Flammen schnell und versuchte, sie mit Feuerlöschern zu löschen. Die Feuerwehr, die zur Verstärkung gerufen wurde, überprüfte anschließend den Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer vollständig gelöscht war. Es gab keine Verletzten.

Kurz nach dem Vorfall wurde eine verdächtige Person in der Rue du Viaduc, unweit der Polizeistation, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brüssel leitete sofort eine Untersuchung wegen Brandstiftung ein und forderte die Unterstützung des Labors der Bundespolizei sowie eines Brandexperten an.

https://sansnom.noblogs.org/archives/27027