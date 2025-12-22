Silvester zum Knast - Bis alle frei sind.

Packt alles ein was Lärm macht, von Singstimme bis Kochtopf und Knaller. Die Haftanstalten sind einsame Orte und wenn draußen alles glitzert, knallt und feiert, sollen die drinne doch wenigstens auch ein wenig Solidarität und Abwechslung genießen können.

Wir starten wieder bei der Dresdner Abschiebehaft, einem Gefängnis für Menschen, die keine Straftat begangen haben. Sie haben lediglich versucht in der BRD Zuflucht zu finden vor Hunger, Krieg, Verfolgung und auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Bundesregierung dealt hingegen lieber mit Taliban und Despoten weltweit, oganisiert und finanziert den Terror gegen Migrant*innen in Nordafrika und füttert das Massengrab Mittelmeer. Diese Politik ist menschenverachtend! Bewegungsfreiheit und Bleiberecht für alle sind nicht verhandelbar!

Ab 17 Uhr finden wir uns dann an der JVA Hammerweg ein. Dort sitzen unsere Genossen Aziz und Johann. Beide werden für ihre politische Praxis mit dem § 129 StGB verfolgt. Aziz wird die Unterstützung der PKK vorgeworfen, Johann die Beteilligung an Angriffen auf Neonazis. Doch auch die anderen Gefangenen in der JVA haben etwas anderes verdient, als weggesperrt zu werden!

Die meisten von ihnen sitzen dort drin, weil sie zu arm sind, sich einen anständigen Rechtsbeistand zu leisten, geschweige denn Rechnungen, Fahrscheine, Essen oder Genussmittel. Das ist die bittere Realität in der BRD: wer arm ist, landet für Straftaten im Knast. Wer reich ist, kauft sich frei. Dafür gibt es seit mehr als hundert Jahren einen Namen: Klassenjustiz.

Lasst uns Silvester zusammen kommen und gemeinsam sowohl zurück als auch nach vorn blicken! Für ein besseres 2026!

Gemeinsam gegen Repression, Militarisierung und Ausbeutung!

Knäste zu Gemeinschaftsgärten!