Burschenschaft angegriffen! Solidarität mit den Angeklagten in Graz!

Wir zogen entschlossen und wütend zur Burschenschaft in der Mitterberggasse 18 in Wien und warfen die Fensterscheiben ein und verschönerten die Hausfassade mit Farbe! Doch unser Hass richtet sich nicht nur gegen Burschenschaften, wie gegen die selbsternannten "Obergermanen" (lol), sondern sie richtet sich auch gegen die Exekutive, die unsere Genoss_innen inhaftieren, schikanieren und antifaschistische Gegenwehr kriminalisieren!

Aus diesem Grund haben wir in der daneben liegenden Straße Barrikaden errichtet und auch in Brand gesetzt. Wir werden weiter kämpfen und der Repression solidarisch und entschlossen entgegentreten.

Solidarität mit den betroffenen und inhaftierten Antifaschist_innen in Graz!

FREE MAJA, FREE GINO, FREE ALL ANTIFAS!