Gegen die US-Agression - Hände weg von Venezuela

Die USA rasseln mit dem Säbeln. Präsident Trump und seine Gefolgsleute in den Ministerien und im Militär sind dabei die Situation in der Region zu eskalieren. Ganz offen bereitet der US- Imperialismus den Krieg gegen Venezuela vor.

Mit der Behauptung gegen Drogenkartelle vor zu gehen wird der Truppenaufmarsch vor der Küste Venezuelas mehr schlecht als recht begründet. Das der größte Flugzeugträger der US, etliche Begleitschiffe, eine Armada von Kampfflugzeugen und über 15.000 Yankee Soldaten einem anderen Zwecke dienen gibt die Trump Regierung im nächsten Moment ganz offen zu.

Es geht den USA um den Zugang zu den venezolanischen Ölresourcen und der ungehinderten Durchsetzung ihrer Interessen. Es ist die Rückkehr der Monroe-Doktrin mit Trumpschen Zusätzen. Damit formulieren die USA wieder Lateinamerika als ihren Hinterhoff zu betrachten in dem sie schalten und walten wie sie wollen.

Und die EU, allen voran die deutsche Bundesregierung als selbsternannte Hüterin des Völkerrechts, der Demokratie und Freiheit schweigt sich aus wenn amerikanische Flugzeuge willkürlich Schiffe versenken und wehrlose Menschen Ermorden.

Wir stellen uns gegen die Kriegs- und Interventionspolitik des US-Imperialismus in Venezuela und ganz Lateinamerika!

Die militärische Armada richtet sich nicht nur gegen Venezuela auch Kolumbien wird ganz direkt gedroht und bereits in der ersten Amtszeit von Trump wurde Cuba verschärft ins Fadenkreuz genommen. Die Entführung von Tankern die venezolanischen Öl geladen haben richtet sich zum einen gegen Venezuela direkt und zum anderen jedoch gegen Cuba und verschärft noch einmal die, seit Jahrzehnten andauernde Blockade gegen die sozialistische Karibikinsel.

Hände weg von Venezuela!

Solidarität mit Cuba!

Krieg dem Krieg!