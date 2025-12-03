Banner mit Holocaust-Vergleich abgehängt

Mittwoch, 03.12.2025, 6 Uhr - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat das Widerstandskollektiv ein rechtsextremes Banner in Seebach (Ortenaukreis) abgehängt. Das Banner versucht den eigenen Unmut über Windkraft mit einen Holocaust-Vergleich kund zu tun.

"Auch im Schwarzwald tolerieren wir so eine menschenverachtende Rhetorik nicht.", so eine an der Aktion Beteiligte.

Antifa bleibt Handarbeit. Erinnern heißt, Menschenverachtendes nicht hängen zu lassen.