Antifa statt Handala!

Handala? Kann uns ma!

Die Gruppe Handala und andere antisemitische Strukturen und Personen versuchen gegen einzelne Angeklagte im Antifa Ost Verfahren Stimmung zu machen und die Solidaritätsstrukturen zu spalten. Warum? Weil einer der Angeklagten ein Shirt in Solidarität mit den Opfern des von der Hamas und anderen Palästinenser:innen verübte antisemitische Massaker auf dem Nova Festival trug.

Wir aber sagen ganz klar:

Solidarität mit allen Antifas im Knast, vor Gericht und auf der Flucht.

Solidarität mit allen Opfern des 07. Oktobers 2023 und ihren Angehörigen.

Für eine progressive Linke, gegen jeden Antisemitismus und pure Verachtung der JVA Dresden!

#AntifaOst #FreeMaja #FreeAllAntifas #GegenJedenAntisemitismus #FreeGazaFromHamas #FreePalestineFromAntisemitism #AntifaStattHandala