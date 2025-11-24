SLAPP-Coffee: Wie „LAP Coffee“ versucht, kritische Stimmen mundtot zu machen
Es ist ein typischer SLAPP-Fall: Mittels strategischer Unterlassungsaufforderungen mit völlig überhöhtem fiktivem Streitwert gegen drei kleine unabhängige Buchläden und einen Stadtteilladen in Berlin versucht LAP Coffee die Verbreitung von kritischem Informationsmaterial über die LAP-Kette zu verhindern. Betroffen sind die Buchläden Schwarze Risse, OH*21, Zur Schwankenden Weltkugel und das Stadtteilbüro Friedrichshain.
SLAPP steht für „strategic lawsuit against public participation“, also „Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung“.
Die NoSLAPP Anlaufstelle (Kooperation von DJV, Reporter*innen ohne Grenzen, DJU und weiteren) schreibt Folgendes: "Bei SLAPP […] geht es um die Einschüchterung kritischer Stimmen mittels rechtlicher Schritte: Abmahnungen bis hin zu aufwändigen Gerichtsverfahren, die von Unternehmen […] zur Abschreckung der kritischen Öffentlichkeit eingesetzt werden."
Laut Wikipedia handelt es sich bei SLAPP um "eine rechtsmissbräuchliche Form der Klage, die den Zweck hat, Kritiker*innen einzuschüchtern und ihre öffentlich vorgebrachte Kritik zu unterbinden. Typischerweise geht es nicht darum, ob die Klage realistische Erfolgsaussichten hat, sondern darum, die Beklagten durch die zu befürchtenden Prozesskosten und den hohen Aufwand eines Gerichtsverfahrens dazu zu bringen, „freiwillig“ ihre Tätigkeit einzustellen."
Genau so geht LAP Coffee gegen Kritik vor: SLAPP scheint für LAP das Mittel der Wahl zu sein.Weil dort LAP-kritisches Info-Material ausgelegt worden sein soll, erhielten die vier Läden in Berlin „strafbewehrte Unterlassungsaufforderungen“ der Anwält*innen von LAP, dieses Material zu entfernen. Wie die Läden berichten, wurde in diesen Unterlassungsaufforderungen der Streitwert durch LAP Coffee aufsage und schreibe 200.000 Euro festgelegt, ein völlig überhöhter fiktiver Wert.
In zivilrechtlichen Verfahren orientieren sich die Anwalts- und Verfahrenskosten direkt am (behaupteten) Streitwert. Im LAP Coffee Fall hätten durch den überhöhten fiktiven Streitwert alleine die Kosten für die erste Instanz vor Gericht etwa 20.000 Euro betragen. Deshalb hat LAPwohl diese Unterlassungsaufforderungen so eingebracht. Es ging nicht darum, ob LAP in der Sache recht hat oder nicht. Für LAP, gestützt durch milliardenschwere Investment-Fonds, sind 20.000 Euro Gerichts- und Anwaltskosten ein Witz. Für die kleinen Läden, die von den LAP Coffee Unterlassungsaufforderungen betroffen waren, wären 20.000 Euro eine enorme Summe.
Darauf spekuliert LAP. Selbst wenn die Chance, dass LAP einen Prozess vor Gericht gewinnen sollte, nur minimal ist, wäre bei einem solchen fiktiv aufgeblähten Streitwert das Risiko für die betroffenen Läden zu groß, um den Gang vor Gericht riskieren zu können. Gleichzeitig wäre für LAP Coffee offensichtlich kein Problem, dass sie einen eventuellen Gerichtsprozess mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren würden.
Für ein paar Flyer und Plakate mit LAP-Kritik hätte LAPbeispielsweise auch einen Streitwert von etwa 2.000 Euro ansetzen können mit resultierenden Kosten von ca. 1.400 Euro für die erste Gerichts-Instanz. Dann hätten die betroffenen Läden und LAP sich wohl vor Gericht getroffen, und es wäre juristisch gekärt worden, ob es überhaupt einen berechtigten Grund für die Unterlassungsaufforderung gibt.
Aber LAP Coffee geht es nicht um Klärung, sondern um Einschüchterung.
Stefanie Schneider von der Kampagne „LAP Coffee Scheisse“:
„Wie LAP äußerst aggressiv gegen jede Form von Kritik vorgeht, zeigt wieder einmal, dass das Gerede vom netten kleinen Nachbarschaftscafé in keiner Weise stimmt. Es geht um maximalen Profit, aufgebaut auf einer Imagekampagne vor allem in den sozialen Medien. Jede Form von Kritik an diesem Geschäftsmodell und dessen Auswirkungen soll offensichtlich zum Verstummen gebracht werden.“
LAP steht für milliardenschweres Kapital im Hintergrund, aggressive Expansion, knallhartes Vorgehen gegen Kritik, steigende Mieten, Verdrängung, Union Busting und die Rechtfertigung mieser Arbeitsbedingungen. Die Kampagne LAP Coffee Scheisse glaubt allerdings nicht, dass sich LAP Coffee durch diese SLAPP-Aufforderung an die drei kleinen Buchläden und den Stadtteilladen einen Gefallen getan hat.
Stefanie Schneider:
„Sie haben es geschafft, vier Läden in Berlin dazu zu zwingen, kein kritisches Material gegen LAP mehr auszulegen. Wir sind optimistisch, dass viele dieses Vorgehen so mies finden, dass es statt der vier von Repression betroffenen Läden bald dutzende Orte in Berlin geben wird, wo kritisches Material gegen LAP Coffee ausliegt.“
Wer Interesse hat, kritisches Material gegen LAP auszulegen, kann sich gerne bei der Kampagne LAP Coffee Scheisse melden.
„LAP kann Kritik nicht nur nicht verhindern, sondern hat sie selbst provoziert“, werden die betroffenen Läden im „Neuen Deutschland“ zitiert. Das sehen wir auch so und prophezeien, dass der Gegenwind für LAP aufgrund ihrer massiven Einschüchterungsversuche noch deutlich zunehmen wird.
LAP hat laut nd die strafbewerten Unterlassungsaufforderungen gegen die vier Läden eingereicht, lange bevor es auch nur zu einer einzigen Farb-Aktion gegen eine LAP-Filiale gekommen war. Seitdem – aber bevor dieses Vorgehen von LAP Coffee öffentlich wurde – sind jedoch alle LAP-Filialen in Berlin anscheinend zeitgleich neu eingefärbt worden. Offenbar fanden schon bisher viele Menschen LAP überhaupt nicht cool.
Stefanie Schneider:
„Wir denken, viele Menschen hier in Berlin und darüber hinaus sind jetzt erst recht richtig sauer, wenn sie mitkriegen, mit welchen Mitteln Lap Coffee gegen kleine Buch- und Nachbarschaftsläden vorgeht.Wenn es in Zukunft zu noch deutlich mehr Aktionen wie Farbbeutel-Würfen gegen LAP-Filialen kommt, wären wir nicht überrascht.“
Dieses SLAPP-Vorgehen ist übrigens keineswegs nur auf LAP Coffee beschränkt. "SLAPPs häufen sich in ganz Europa und stellen eine Bedrohung dar", schreibt NoSLAPP. Auch deswegen hat die EU 2024 eine Richtlinie zum Schutz vor SLAPP erlassen, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss.
// WARNUNG: Solltet ihr ein Café betreiben oder sonst Café anbieten oder verkaufen, besteht die große Gefahr, dass LAP Coffee umgehend wegen Wettbewerbsverletzung juristisch gegen Euch vorgeht, wenn sie mitkriegen, dass bei Euch LAP-kritisches Material ausliegt. Auch bei den jetzt von Repression betroffenen Läden war sich LAP Coffee nicht zu doof, hier persönlich Menschen vorbeizuschicken, um nach eventuell ausliegendem LAP-kritischem Material zu fahnden. //
Mehr Informationen:
Artikel im Neuen Deutschland: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1195597.berlin-kaffee-kette-lap-billiger-kaffee-teure-anwaelte.html
NoSLAPP Anlaufstelle: https://www.noslapp.de/ueber-das-projekt
LapCoffeeScheisse: https://lapcoffeescheisse.noblogs.org/
Kontakt für Rückfragen:
Ergänzungen
no sugar tonight for my coffee
erst hab ich ja über LAP kaffee gelacht- ne kaffeemaschine ohne sitzgelegenheit gibts auch im rewe. aber sone dreistigkeit, unsere läden anzugrefen weil sie informationen bereitstellen- das wird jetzt hoffentlich zum bumerang. also bitte sabotieren wo es nur geht!
Mal HALLO bei Lap Coffee sagen!?
Nee, wir finden das echt nicht witzig, wie LAP hier gegen unsere Buchläden und den Stadtteilladen vorgeht. VIelleicht mal vor Ort HALLO sagen und ihnen kommunizieren, dass wir echt angepisst sind?
Laut LapCoffee Scheisse gibt es diese Filialen in Berlin: Prenzlauer Berg (Oderberger Str. 53, Schönhauser Allee 75, Schönhauser Allee 176, Rykestr. 11 Raumerstr. 35, Kastanienallee 47) und Kreuzberg (Falkensteinstr. 5, Adalbertstr. 91, Graefestr. 19). Weitere Filialen gibt es in Friedrichshain (Krossener Str. 21), Neukölln (Karl Marx Str. 101), Mitte (Rosentaler Str. 62), Schöneberg (Akazienstr. 3a), Charlottenburg (Kantstr. 23) und Wilmersdorf (Uhlandstr. 30). Hat nicht auch kürzlich in der Bergmannstraße so ein doofer Laden aufgemacht?
Es sollte natürlich nicht gegen die Angestellten gehen. Wir alle müssen irgendwo arbeiten (oder sonst wo unsere Knete herkriegen), und es ist nicht unbedingt verwerflich das bei LAP zu machen. Vielleicht arbeiten ja auch manche tagsüber bei LAP und werfen nachts Farbbeutel? Wir wissen es nicht, halten es aber für möglich...
Hinter LAP steht die Firma Micro Retail Technologies MRT GmbH, diese befindet sich laut Internet in der Rosenthaler Straße 13 in Berlin-Mitte.
Mehr über LC bei Indymedia
Bei Indymedia gibt es noch verschiedene Hintergrund- und Info-Artikel zu LAP Coffee. Eine Auswahl:
Lap Coffee in die Pleite treiben (B, M, HH)Lap Coffee: Info & Kritik (B,HH,M)Berlin (HH, M): Alle (!) Lap-Coffee-Filialen neu eingefärbtOffener Brief an den LAP COFFEE Gründer Ralph Hage (B, HH, M)
Mehr über LC bei Indymedia
Eine kleine Auswahl an bisherigen Artikeln bei Indymedia zum Thema LAP Coffee:
Lap Coffee in die Pleite treiben (B, M, HH)
Lap Coffee: Info & Kritik (B,HH,M)
Berlin (HH, M): Alle (!) Lap-Coffee-Filialen neu eingefärbt
Offener Brief an den LAP COFFEE Gründer Ralph Hage (B, HH, M)
Ein paar Infos
Netzwerk um LAP Gründer und CEO Hage: https://www.northdata.de/Hage,%20Ralph,%20Berlin/10mf
Mikro Retail Technologies MRT GmbH: https://www.northdata.de/Micro%20Retail%20Technologies%20MRT%20GmbH,%20Berlin/Amtsgericht%20Charlottenburg%20(Berlin)%20HRB%20252024%20B
Weitere Filialen scheint es in Berlin außer den oben erwähnten laut LAP Webseite nur Kurfürstendamm 229 in Charlottenburg zu geben. Die Filiale in der Bergmannstraße hat anscheinend noch nicht eröffnet, sieht aber schon scheisse oder ganz nice aus - je nach Sichtweise :-)
Schön!
Das lässt doch hoffen, wenn die Läden jetzt schon VOR Eröffnung umdekoriert werden.
Lap Coffee aus den Kiezen schmeissen, Gewerbemieten begrenzen, emanzipatorische Café-Kollektive schaffen, Immobilienkonzerne enteignen, Mieten deckeln, Häuser besetzen sowieso!
Not my cup of coffee
"WARNUNG: Solltet ihr ein Café betreiben oder sonst Café anbieten oder verkaufen, besteht die große Gefahr, dass LAP Coffee umgehend wegen Wettbewerbsverletzung juristisch gegen Euch vorgeht, wenn sie mitkriegen, dass bei Euch LAP-kritisches Material ausliegt."
Schön, dass hier endlich einmal klargestellt wird, worum es bei der ganzen "Kritik" an LAP-Coffee eigentlich im Kern geht, nämlich schlicht um eine Auseinandersetzung um die Art und Weise, wie Kaffeegetränke kommerziell ausgeschenkt und konsumiert werden. Dass diese Konkurrenz unter Umständen auch juristisch ausgetragen wird, wenn ein Mitbewerber sich im Wettbewerb in unlauterer Weise beeinträchtigt sieht, ist in der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir nun einmal leben, doch nur folgerichtig.
@ not my cup
Das ist eine Bullshit Argumentation. Es gibt nun mal auch (noch) linke Cafes die auch politisches Zeug auslegen oder aufhängen, und die müssen halt bei LAP Coffee Sachen aufpassen weil das so ein Scheiss-Verein ist. Die Cafes von denen hier die Rede ist legen ja nicht nur Zeugs etwa gegen doofe Ketten wie LAP aus, sondern auch Sachen etwa gegen Polizeigewalt, Rassismus, hohe Mieten... eben solidarische, alternative Cafés (von denen es leider auch viel zu wenige gibt).
Dieser Versuch von LAP (wirst Du eigentlich auch von denen bezahlt?), das zu einem "Preiskampf innerhalb der Cafe Szene" zu verklären, ist bescheuert und funktioniert offensichtlich auch nicht, wenn mensch sich so die Presse Meldungen der letzten Wochen anschaut.
Lap Coffee - Hype und Kritik
Wie LAP Coffee Leute bezahlt, damit sie als angebliche Privatpersonen LAP bejubeln und einen vermeintlichen Hype pushen, ist u.a. schön in folgendem Video zu sehen (das auch sonst sehr sehenswert ist).
https://www.youtube.com/watch?v=CeZuFI-R8JU (ZDF Trasherchiert, 12 Minuten)