Offener Brief an den LAP COFFEE Gründer Ralph Hage (B, HH, M)

1) Wir möchten eine detaillierte und umfassende Auflistung darüber, in

welchen Fällen Lap Coffee seit Gründung des Unternehmens gegen Kritik

juristisch vorgegangen ist bzw. mit juristischen Schritten gedroht hat.

*****************************

2) Offensichtlich hast Du, Ralph, in Deiner bisherigen Karriere viel

Geld verdient, u.a. in leitenden Positionen bei den Unternehmen „Red

Bull“ und „Delivero Hero“. Beide Unternehmen sind bekannt dafür, alle

Versuche der Beschäftigten, sich zu organisieren und etwa durch die

Gründung von Betriebsräten bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen,

systematisch zu sabotieren (sog. „Union Busting“). Selbst nachdem das

von Dir gegründete Lieferunternehmen Yababa pleite gegangen ist,

scheinst Du noch genug Geld für Neugründungen wie Lap Coffee zu haben.

Wir möchten, dass Du mindestens 80 Prozent Deines derzeitigen Vermögens

spendest, um mit diesem Geld den Aufbau von Mitbestimmungsstrukturen in

Betrieben zu unterstützen. Jeweils ein Drittel des Geldes soll an die um

Mitbestimmung kämpfenden Beschäftigten bei Red Bull und Delivero Hero,

die Gewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft FAU gehen.

*****************************

3) Lap Coffee profitiert massiv von der Gentrifizierung, etwa durch die

Anmietung von Flächen bei denen sich die vorherigen Betreiber die

gestiegenen Mieten nicht mehr leisten können, und treibt die

Gentrifizierung weiter voran. Entsprechend groß ist bei vielen

Anwohner*innen, die unter hohen Mieten ächzen und täglich mitkriegen,

wie unabhängige kleine Läden aufgrund der steigenden Gewerbemieten

dichtmachen müssen, die Wut auf die Kette „Lap Coffee“.

In Bezug auf weitere Expansionspläne hast Du Mitte September gesagt:

„Wir gehen dorthin, wo uns die Nachbarschaft nachweislich will.“ Wir

möchten, dass für alle Lap Coffee Filialen in Berlin eine seriöse

quantitative und qualitative Untersuchung dazu, was die Anwohner*innen

von den Lap Coffee Filialen halten, durchgeführt wird. Alle Filialen,

bei denen sich ein relevanter Teil der Befragten dagegen entscheidet,

sollen umgehend geschlossen werden.

Sollten diese drei Bedingungen erfüllt sein, treffen wir uns sehr gerne

zu einem Gespräch.

Beste Grüße von der Kampagne „LapCoffeeScheisse“

*****************************

Mehr Infos: https://lapcoffeescheisse.noblogs.org,

https://de.indymedia.org/node/547540

Kontakt: lapcoffeescheisse@riseup.net

Video-Tip: https://www.youtube.com/watch?v=CeZuFI-R8JU (ZDF

Trasherchiert, 12 Minuten)

*****************************

PS: Vielleicht könntest Du, Ralph, auch etwas näher erläutern, was Du

mit dem Geraune von „Personen aus der Kaffeeszene“ meinst, die du

angeblich kennst und die bei der Neugestaltung der Filialen in Berlin

beteiligt gewesen sein sollen?

Nach unserer Einschätzung ging es bei der Umfärbeaktion weniger um

Auseinandersetzungen in einer sogenannten „Kaffeeszene“. Vielmehr

scheinen doch einige Leute mit aktivistischem Drang die Kette „Lap

Coffee“ als solche von den Gründern über die Investoren bis hin zum

Konzept und den Gentrifizierungsauswirkungen richtig doof zu finden.