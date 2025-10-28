Berlin (HH, M): Alle (!) Lap-Coffee-Filialen neu eingefärbt

Der “Tagesspiegel” gibt sich wieder einmal gut informiert: “Die Täter werden einer anonymen Gruppe zugerechnet, die seit einiger Zeit mit einer Plakatkampagne gegen das Unternehmen mobilisiert“.

Diese nervigen “Unruhestifter” (ebenfalls “Tagesspiegel“) würden Lap Coffee “Gentrifizierung” vorwerfen. Gleichzeitig schreibt der Tagesspiegel über einen “Preiskampf im Kaffeesektor“, der hinter der Neueinfärbung der Lap Coffee Filialen stünde.

Was ist hier los in Berlin? Gehen jetzt unterschiedliche Café-Ketten mit roter Farbe aufeinander los und und maskieren ihren “Preiskampf im Kaffeesektor” mit Gentrifizierungsvorwürfen?

Und was hat es mit dieser Aussage von Lap-Coffee-Gründer Hage in der BZ auf sich? “Wir wissen, dass Teile dieser Gruppe organisiert sind, darunter Personen aus der Kaffeeszene. Wir haben Hinweise auf einzelne Beteiligte…“

Wer sind diese “Personen aus der Kaffeeszene“? Was ist diese “Kaffeeszene” überhaupt – das geheime Netzwerk aller unabhängigen Cafés in Berlin? Andere Café-Ketten? Kaffee-Trinkende, Kaffee-Herstellende, Kaffee-Verkaufende, oder alle zusammen? Reicht es, gelegentlich einen Kaffee zu trinken, um auch Teil der “Kaffee-Szene” zu sein, oder ist hierfür intensiver, täglicher Kaffee-Konsum erforderlich?

Und was bedeutet es, wenn Hage sagt, “Wir wissen, dass Teile dieser Gruppe organisiert sind“? Ist nicht nicht eine Gruppe selbst eine Organisationsform? Wie haben wir uns eine Gruppe vorzustellen, bei der einige organisiert sind, andere aber anscheinend nicht (und trotzdem in der gleichen Gruppe)?

Wenig später hat der Tagesspiegel (offenbar lesen sie bei uns mit) den oben verlinkten Artikel geändert. Es heisst nun nicht mehr “Die Täter werden einer anonymen Gruppe zugerechnet, die seit einiger Zeit mit einer Plakatkampagne gegen das Unternehmen mobilisiert“, sondern “Ob die Farbattacken in Zusammenhang mit der Kampagne stehen, ist unklar.“ Die hübsche Analyse des Tagesspiegel, es gehe bei den Filialenneufärbungen offenbar um einen “Preiskampf im Kaffeesektor“, ist ebenfalls aus dem Artikel verschwunden.

********************************************************************************************

Mittlerweile zieht die (inhaltliche und praktische) Kritik an "Lap Coffee" weite Kreise. Nicht nur die üblichen Verdächtigen berichten, selbst die sonst so dröge FAZ ist aufgeschreckt und zitiert zum Thema LAP-Neueinfärbung etwa die "Investorin und Partnerin bei General Catalyst, Paula Hübner Wehmeyer".

Lap-Coffee-Gründer Hage gibt den Hippie und möchte gerne reden, anscheinend sei das ja alles nur ein Missverständnis. Das ist natürlich pure Propaganda eines auf ein gutes Image angewiesenen Eigentümers, der ganz offensichtlich gerade nervös wird. Hinter der hippiesken Fassade stecken knallharte Interessen und Gewinnerwartungen. Was haben die früheren Arbeitsstationen der LAP Gründer (Redbull und Rollerverleih Lime, Lieferdienste Flink und Deliveroo) gemeinsam? Profit und Expansion sollen um jeden Preis durchgesetzt werden, und das geht am besten auf dem Rücken nicht organsierter ausgebeuteter Arbeiter*innen. Alle genannten Unternehmen versuchten und versuchen etwa systematisch und mit allen Mitteln, die Bemühungen der Beschäftigten um die Einrichtung von Betriebsräten zu verhindern.

Das ZDF hat kürzlich einen sehr informativen Video-Beitrag zum Thema Lap Coffee veröffentlicht. Sehr sehenswert und gut gemacht, anschauen lohnt sich!

Sie zeigen u.a., wie Lap Coffee richtig viel Knete machen will (“monetarize a lot more from existing customers”), Lap-Coffee-Gründer Hage spricht von geplanten 100 Shops und dem großen Vorbild Red Bull. Die Internetblase wird seziert, in der Lap-Mitarbeiter*innen oder mit Lap kommerziell verbundene Unternehmen als vorgeblich private Nutzer*innen Lobeshymnen auf Lap singen, und auch sonst gibt es viele spannende Infos.

Anscheinend, so das ZDF, geht Lap sogar mit juristischen Drohungen gegen unliebsame Bewertungen im Netz vor. Lap Coffee dazu: „Ob und in welchen Fällen rechtliche Schritte geprüft wurden/ werden, kommentieren wir grundsätzlich nicht“. Juristische Drohungen, um das gute Image der netten "Kiez und Kultur"-Cafekette aufrechtzuerhalten? Irgendwie finden wir auch das ganz schön scheisse.

Wie der Tagesspiegel (hinter Bezahlschranke) berichtet, hat Lap Coffee kürzlich eine Pressemitteilung rausgehauen, in der lokale Cafés konkret benannt wurden als Beleg für die gute Nachbarschaft mit den tollen neuen Lap-Coffee-Stores. Lap Coffee hat allerdings leider vergessen, mit diesen konkret benannten Cafés, die hier als Beweis herangeführt werden auch nur ein einziges Mal zu sprechen und sie nach ihrer Meinung zu fragen. Die von Lap Coffee namentlich genannten Cafés sind richtig angepisst.

Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, dass das eh ramponierte Image von Lap Coffee gerade steil weiter nach unten geht. Hage hat schon mal ein StartUp gegen die Wand gefahren. Aber noch ist es wahrscheinlich zu früh, schon mal den Sekt kaltzustellen, um demnächst auf die Lap-Coffee-Pleite anstossen zu können. Es gibt noch einiges zu tun. Packen wir es an!