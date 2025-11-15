NRW Dinslaken an den Knastmauern
von: anonym am: 15.11.2025 - 17:01
Es wurden die Lieblingslieder von Emmi gespielt und einige Reden gehalten, darunter auch diverse Grußworte von Emmis Freund*innen und Familie. Wir konnten mit einigen Inhaftierten durch Handzeichen und Zettel kommunizieren. Emmi konnte uns hören, aber nicht sehen, da sie in den unteren Teil des Knastes gepackt wurde.
Free Emmi!
Themen:
Regionen:
Wir waren heute mit etwa 50 Menschen in Dinslaken an den Knastmauern.
Es wurden die Lieblingslieder von Emmi gespielt und einige Reden gehalten, darunter auch diverse Grußworte von Emmis Freund*innen und Familie. Wir konnten mit einigen Inhaftierten durch Handzeichen und Zettel kommunizieren. Emmi konnte uns hören, aber nicht sehen, da sie in den unteren Teil des Knastes gepackt wurde.
Danke an alle die da waren.
Free Emmi!
Free them all!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen