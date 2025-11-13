No Tav Maxi-Prozesses

Im Jahr 2011 gelang es der Bevölkerung des Susatals, eine regionale und nationale Mobilisierung gegen die Eröffnung der Hochgeschwindigkeitsbaustelle in Chiomonte zu organisieren. In diesen Monaten entstand die Freie Republik Maddalena, ein Ort der Begegnung und des Austauschs, ein Ort des Kampfes und des Widerstands. Am 27. Juni und 3. Juli desselben Jahres leisteten Tausende Menschen entschieden Widerstand gegen die Räumung und Beschlagnahmung dieser Ländereien.

Die darauf folgende politische und juristische Operation war beispiellos: Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium von Turin starteten eine brutale Operation gegen die No-Tav-Bewegung, die Dutzende von Festnahmen und Präventivmaßnahmen zur Folge hatte. Anschließend begann der Prozess gegen 53 No-Tav-Aktivist*innen, der sich acht Jahre lang durch alle Instanzen zog. Trotz des weitgehenden Scheiterns der gesamten Anklage endete der Prozess mit unverhältnismäßigen Urteilen und Forderungen in Höhe von Hunderttausenden Euro an Anwalts- und Gerichtskosten sowie Entschädigungen.

Was sich in diesen Jahren abspielte, war, erinnern wir uns, ein politischer Prozess gegen eine ganze Bewegung, mit der klaren Absicht, ihre Verwurzelung in ihrem Territorium und ihre Entschlossenheit, dieses vor Zerstörung zu schützen, zu untergraben. Doch dieser Prozess war nie erfolgreich.

Die Mission der Gegenseite, die in den letzten Wochen erneut in Gang gesetzt wurde, ist wieder im Gange: Die Angeklagten des sogenannten „Maxi-Prozesses“ werden aufgefordert, die im Prozess festgestellten enormen finanziellen Forderungen zu begleichen.

Jahrelang wurde auf den Straßen und Wegen des Susatals wiederholt und lautstark gerufen, was unserer Meinung nach mehr als nur ein Slogan ist: WIR GEHEN UND WIR KOMMEN ZUSAMMEN WIEDER. Daher ist es an der Zeit, dass wir alle unsere Solidarität und Nähe zu denen zeigen, die sich in diesen historischen Tagen für die richtige Seite entschieden haben. Für die Seite derer, die für ihr Land und für eine Zukunft ohne territoriale Ausbeutung kämpfen.

Um einen Beitrag zu leisten, überweist etwas auf das Konto im Namen von Giorgio Vair, Marina Clerico, Loredana Bellone

IBAN: IT86 Y0505 1801 0000 0002 0000 622

Verwendungszweck: Spese legali Maxi processo No Tav

BIC: ETICIT22XXX