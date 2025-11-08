Bundeswehrstand bei der Berufsbildungsmesse?! Nicht mit uns!

Das wollten wir nicht unwidersprochen lassen, denn die Bundeswehr dient nicht uns oder unserem Schutz. Sie dient den Interessen der Herrschenden, der Rüstungsindustrie und der Sicherung der deutschen Vormachtstellung in der Welt. Aufrüstung, Militarisierung und Waffenlieferungen bringen keine „Sicherheit“ und schon gar keinen Frieden!

Es fehlt heute an Geld in Schulen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtung, für Kinder, Frauen und Alte und gleichzeitig wird die Bundeswehr in diesem Stadt mit 600 Milliarden gesponsert.

Wir haben den Stand der Bundeswehr einem Transparent mit der Aufschrift „Nein zum Krieg heißt: Nein zu Bundeswehr und Wehrpflicht!“ abgeschirmt. Dabei wurde eine starke inhaltliche Durchsage gemacht und Flyer verteilt. Auch wurden einige Anti-Bundeswehr Plakate auf der Messe plaziert. Mit der Parole „Kein Mensch, kein Cent der Bundeswehr“ sind wir selbstbestimmt gegangen und haben das Infomaterial der Bundeswehr noch ein wenig reduziert.