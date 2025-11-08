Parteibüros von CDU, SPD, FDP und Grüne markiert. Heraus zum 25.11!

In der Nacht vom 5.11. zum 6.11. kam es zu einer Verschönerung verschiedener Parteibüros in Bremen, doch warum?

Am 19.10. wurde eine Frau in Bremen ermordet. Sie wurde ermordet von ihrem Partner. Sie wurde ermordet weil sie sich von ihrem Partner abgewandt hat.

Sie wurde ermordet weil sie eine Frau war, die aus ihrem freien willen gehandelt hat.

Das war ein Femizid! Einer von immer mehr…

Durch die Schlechte Bezahlung der Frau in diesem System, drängt der Staat die Frau in die Abhängigkeit des Patriarchats. Auch bietet der Staat ihnen keine Rückzugsorte wie z.b. Frauenhäuser. Der gefährlichste Ort für Frauen ist und bleibt wie vor ihr Zuhause, ihr Zuhause, der Ort an dem sie am ehesten von Patriarchaler Gewalt getroffen werden. Der Staat unterdrückt damit aktiv die Frauen in diesem System. Bundeskanzler Friedrich Merz stimmte Notorisch für die Vergewaltigung innerhalb der Ehe, auch heute fährt er weiterhin seine Frauenfeindliche Politik. Und anstatt sich von seinem altertümlichen Frauenbild abzuwenden, weitet sich sein Hass sich aus, er trifft all die Armen Leute die eh schon von der Gesellschaft mit Füßen getreten werden. Er fährt diese Politik ganz bewusst um die Probleme des Systems auf die Minderheiten abzuwälzen, damit spaltet er ganz bewusst unsere Klassen.

Diese Politik dient den schmarotzerischen Kapitalistinnen

und schadet damit Aktiv unserer Klasse!

Friedrich Merz ist ein Rassist und Sexist!

Friedrich Merz ist ein Klassenfeind!

Friedrich Merz ist ein Menschenfeind!

Jeder einzelne der auch nur in Erwägung zieht mit ihm zu Koalieren, schaut über genau diese Menschenverachtende Politik hinweg und ist damit genau so ein Feind der Massen wie er! Jeder der sich nicht klar gegen diese Menschenverachtung äußert, ist genau so ein Feind der Massen wie er!Um ein Zeichen gegen diese Menschenverachtende Politik zu setzten haben wir uns also entschieden die Verschiedenen Parteibüros in der Bremer Innenstadt zu besuchen und diese zu attackieren.

Rotfront & bis bald!

Schaut dazu unser Video: https://streamable.com/v12ize