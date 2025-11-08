Rems-Murr-Kreis: Faschistisches Denkmal markiert!

Anlässlich des Jahrestags der Novemberpogrome haben wir ein faschistisches Denkmal in Berglen unkenntlich gemacht. Auf dem Gedenkstein am Waldrand wird zwei jungen Faschisten gedacht, die in den letzten Tagen des Krieges in Hitlers Volkssturm verheizt wurden. Den verblendeten Jugendlichen werden an der Gedenkstätte mit einem eisernen Kreuz als "gefallene Soldaten" verherrlicht.

Wir denken in Zeiten, in denen junge Arbeiter wieder von Faschisten aufgehetzt und rekrutiert werden, die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und die bürgerlichen Parteien die Jugend auf den nächsten großen Krieg einstimmt, ist es höchste Zeit die Zerstörung solcher kriegsverherrlichenden Gedenkstätten selbst in die Hand zu nehmen!

Krieg dem Krieg! Nie wieder ist jetzt!