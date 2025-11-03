Antifaschistin Emmi von der JVA Luckau-Duben in die JVA Duisburg Dinslaken überstellt

Die im "Budapest-Komplex" beschuldigte Antifaschistin Emmi wurde am heutigen Tage von der JVA Luckau-Duben in die JVA Duisburg Dinslaken überstellt. Die Überstellung erfolgte ohne jegliche vorherige Ankündigung und lässt sich in den harten Umgang des deutschen und ungarischen Staates gegen die im sogenannten "Budapest Komplex" Beschuldigten einordnen. Für mehr Informationen checkt die Seite der Solidaritätsstruktur: www.basc.news

Egal ob Brandenburg, Sachsen, Budapest oder NRW - Stehen wir Seite an Seite mit den Gefangenen und Untergetauchten. Werdet kreativ und verfolgt weiterhin die Entwicklungen in den verschiedenen Verfahren die der Feind aktuell gegen unsere Bewegung führt. In Düsseldorf und Dresden starten demnächst die nächsten Runden im Antifa Ost/Budapest Komplex.

Es gilt weiter für die Freiheit aller politischen Gefangenen zu kämpfen und die ihnen vorgeworfene Praxis weiterzuführen. Lassen wir uns nicht einschüchtern und schlagen wir gemeinsam und solidarisch zurück!

Egal ob mit Post, Feuerwerk oder sonstigen kreativen Aktionen - zeigen wir unseren Genoss:innen das sie nicht allein sind!

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!