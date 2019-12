(B) Double kick against SPD Senate

Andreas Geisel ist seit 2016 Innensenator. Er war vorher bei der Wirtschaftsberatung PricewaterhouseCoopers, dann in der Lichtenberger Lokalpolitik (Baustadtrat, Umweltstadtrat und auch Bezirksbürgermeister) und für zwei Jahre Senator für Stadtentwicklung. Er überstand die Affäre um eine Parteispende des Immobilieninvestors Klaus Groth (50.000 Euro damit Geisel die Bebauung des Mauerparks durch Groth möglich macht) unbeschadet. Pünktlich zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz übernahm er den Posten des Innensenators. Unter ihm militarisierte sich die Berliner Polizei immer mehr. Er stellte hunderte neue Bullen ein, rüstet sie für Bürgerkriege sogar mit Panzern aus und will mit dem "Finalen Rettungsschuss" Morde durch Bullen legalisieren. Die neue Qualität des Polizeistaats bekommen zunächst diejenigen zu spüren, die ohnehin an den Rand gedrängt werden (z.B. Wohnungslose, Migrant*innen oder die für solche gehalten werden). Kein Tag vergeht, an dem Andreas seine Bande von Berufsschläger*innen und Mörder*innen, nicht verteidigt, ihre Taten relativiert und rechtsstaatlich legitimiert. Jeder kleine Vorstoß zur Regulierung des Sicherheits-Apparats wird abgewiegelt. Selbst die Aufklärung von Taten des Netzwerks aus Nazis und Bullen werden von Geisel blockiert (z.B. Untersuchungsausschuss Neukölln). Stattdessen nutzt er jede Gelegenheit um Freiräume zu diskreditieren, mit "faktischer Gewalt" zu überziehen und oppositionelle Bewegungen zu kriminalisieren. Geisel führt fort was Henkel (CDU) begonnen hat. Auch er wird sich an dem Vorhaben, Berlin zu einem sauberen aber lebensfeindlichen Ort zu machen, die Zähne ausbeißen. Die steigende Anzahl an militanten Aktionen, zeigt, dass der Ausbau der Sicherheitsarchitektur, den sozialen Frieden nicht herbeiprügeln kann.

Andreas Geisel has been an interior senator since 2016. He was previously a member of the economic consultancy PricewaterhouseCoopers, then of Lichtenberg Local Politics (Baustadtrat, Umweltstadtrat and also District Mayor) and for two years Senator for Urban Development. He survived the affair about a party donation from the real estate investor Klaus Groth (50,000 euros so that Geisel makes the development of the Mauerpark by Groth possible) unscathed. Just in time for the attack on Breitscheidplatz, he took over the post of interior senator. Under him, the Berlin police became more and more militarized. He hired hundreds of new cops, even equipped them with tanks for civil wars, and wants to legalize murders by cops with the "Final Rescue Shot". The new quality of the police state is first felt by those who are already marginalized (e.g. homeless people, migrants or those considered to be those). Not a day goes by when Andreas does not defend his gang of professional thugs and murderers, relativizes their actions and legitimizes them under the rule of law. Any small push to regulate the safety apparatus is rebuffed. Even the investigation of the crimes of the network of Nazis and cops are blocked by Geisel (e.g. Investigative Committee Neukölln). Instead, he uses every opportunity to discredit freedom, to cover it with "factual violence" and to criminalize opposition movements. Geisel continues what Henkel (CDU) started. He, too, will bite his teeth at the plan to make Berlin a clean but hostile place. The increasing number of militant actions shows that the expansion of the security architecture cannot bring about social peace.

Matthias Kollatz ist seit 2014 Finanzsenator. Erst für den CDU/SPD-Senat, nun für Rot/Rot/Grün. Vorher war er bei der Europäischen Investitionsbank und ebenfalls wie Geisel bei PricewaterhouseCoopers. Er ist Verfechter des öffentlich geförderten Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Privatisierung. Vor kurzem konnte er seinen Rekord-Haushalt über 31 Milliarden für 2020 bis auf wenige Änderungen durchsetzen. Die Erfolgsgeschichte von Matthias ist lang, doch was dahinter steckt, interssiert die Öffentlichkeit nicht.

Ein Drittel der Steuermittel gehen an Landesbedienstete (Bullen, Lehrer*innen usw). Die Investitonen für sozialen Wohnungsbau fließen überwiegend in den überteuerten Rückkauf ehemaliger landeseigener Wohnungen von DeutscheWohnen und AdoProperties und lassen die Renditen bei den Aktionär*innen steigen. Nebenbei erwirtschaftet das landeseigene Wohnungsunternehmen Berlinovo als Konkursmasse des Berliner Bankenskandals, wieder Gewinne - weil es nur überteuerten Wohnraum anbietet.

Als oberster Kassenwart verwaltet Kollatz auch alle Besitztümer des Landes und spielt sich entsprechend als KingofCastle auf. Dazu gehört auch, dass das Land Berlin mit dem verbliebenen Bauland und leerstehenden Gebäuden spekuliert. Der Finanzsenator verhindert den Fortbestand von Projekten wie z.B. Potse&Drugstore, weil er entweder andere Pläne für die Gebäude hat oder die lange Liste von möglichen Ersatzobjekte geheim hält.

Matthias Kollatz has been a finance senator since 2014. First for the CDU/SPD Senate, now for Red/Red/Green. Previously, he was with the European Investment Bank and also held hostage at PricewaterhouseCoopers. He is a friend of publicly-promoted economic growth while privatizing. He recently managed to push through his record budget of 31 billion for 2020, with few changes. Matthias's success story is long, but the public is not interested in what is behind it.

One third of the tax revenue goes to state employees (bulls, teachers, etc.). The investments for social housing mainly flow into the overpriced buyback of former state-owned apartments of DeutscheWohnen and AdoProperties and increase the returns of the shareholders. By the way, the state-owned housing company Berlinovo, as a bankrupt mass of the Berlin banking scandal, is once again generating profits - because it only offers overpriced housing.

As the top treasurer, Kollatz also manages all the country's possessions and plays as KingofCastle. This also includes the fact that the Land of Berlin is speculating with the remaining building land and vacant buildings. The finance senator prevents the continuation of projects such as Potse&Drugstore because he either has other plans for the buildings or keeps the long list of possible replacement objects secret.

Die Art und Weise wie Finanzsenat und Innensenat in Berlin als faktische Entscheider auftreten, hat die beiden Senatoren für uns zur Zielscheibe gemacht.

The way in which the Finance Senate and the Senate in Berlin act as de facto decision-makers has made the two senators a target for us.

Wir bleiben alle! Liebig34, Potse&Drugstore, Syndi, Meute…

We all stay! Liebig34, Potse&Drugstore, Syndi, Meute..