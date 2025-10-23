Hannover: Ihr braucht uns nicht jagen - wir kommen zu euch!
Am 23.10.2025 rief Murad Dadaev über seinen Instagram-Account zu einem Treffen in seiner DMS-Villa auf, um Antifaschist:innen in Hannover zu "jagen" und setzte ein Kopfgeld auf Linke aus. Hintergrund: Vor einigen Wochen wurde die Villa von Antifaschist:innen mit Farbe und Steinen angegriffen. Eine Gruppe von 50 Antifaschist:innen erleichterte dem AFD Mitglied heute die Jagd und stellte sich vor Beginn des Treffens vor die Villa.
Der selbsternannte Antifa-Jäger verschanzte sich jedoch in seinen sicheren vier Wänden. Trotz unzähliger Kampfsport- und Waffenposts bei Instagram, beschränkte er seine Ankündigung auf weitere Instagramstorys und bewies damit sein wahres Selbst als Internetkrieger. Den weiteren Abend verbrachte er beim Einlochen mit Florian unter Polizeischutz.
Hannover bleibt Antifa! Nazizentrum DMS-Villa dichtmachen!