Nazivilla DMS in Hannovers Nordstadt markiert - Nazizentren dicht machen

Doch um welches Gebäude geht es? Es geht um die leider noch viel zu unbehelligte DMS Villa, die sich in der Nienburgerstraße 15 befindet. In der Villa können laut Betreiber*innen die drei Räume Prunksaal, Kuppelsaal und Blick ins Grüne für Veranstaltungen, wie beispielsweise Konferenzen, gebucht werden. Auf der Internetseite wird deutlich, dass die Betreiber*innen sehr stolz auf ihre im Jahr 1886 gebaute "neobarocke Villa mit einzigartigen Charme" zu sein scheinen.

Was die Internetseite nicht verrät, ist, dass der Geschäftsführer „Noah Krieger“ (alias Noha Krieger, Murad Krieger oder Murad Dadaev) bekennendes AfD Mitglied ist. Und da man bekanntlich ja gerne unter seines gleichen bleibt, vermietete er die Räumlichkeiten der Villa wiederholt an AfD-Politiker*innen. Dazu zählt zum Beispiel der komplette AfD-Kreisverband Hannover. Auch in seiner Freizeit macht "Noah Krieger" keinen Hehl aus seiner mehr als überzeugten extrem rechten Gesinnung und seiner Mitgliedschaft in der AfD. Zu finden war er unter anderem bei einem AfD-Stand in der hannoverschen Innenstadt im Juli diesen Jahres. Zudem posierte er stolz mit Shaleen Fuller - der Vorstandsvorsitzenden des AfD-Kreisverband Hildesheim.

Klingt irgendwie wie ein schlechter Scherz: AfD Meetings im Herzen der Nordstadt? Das dachten sich die Antifas auch. In der gestrigen Nacht zogen sie los um die Villa mit Farbe und Steinen anzugreifen. Nun hat die Villa den "einzigartigen Charme" den sie verdient: Den eines Nazizentrums!

Antifa heißt Angriff! FIGHT NAZIS!

Solidarische Grüße an alle Antifas im Knast und im Untergrund!